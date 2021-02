Neue Alben: 5K HD, Olympique

Das ist durchaus groß, was einem hier aus den Lautsprechern entgegenspringt. Wie ein glitzernder Monolith landet diese Band mit dem wunderlichen Namen auf diesem Planeten und beginnt zugleich, die musikalischen Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Die Musikerin Mira Lu Kovacs, bekannt als Frontfrau der schon besonders tollen Singer-Songwriter-Band Schmieds Puls, hat mit dem Jazz-Erneuern von Kompost 3 das Elektrofunkpunk-Projekt 5K HD aus der Taufe gehoben. Gespielt wird auf dem Debütalbum „And To In A“ in fließenden Übergängen und scharfen Schnitten; einmal als Free-Jazz-Ensemble, dann als Prog-Rock-Gemetzel (grandios im Song „Trouble Boy“), man grüßt zu Dubstep, Funk und R’n’B, mischt alles durcheinander und schafft damit das spannendste Album der aktuellen Herbstsaison. Trotz der messerscharfen Klangästhetik, die einerseits zum gemütlichen Kopfnicken einlädt, andererseits zum durchdrehen auf der Tanzfläche, lauert hinter den zehn neuen Songs nicht nur die Avantgarde, sondern vielstimmige Popmusik. Wie kann das also sein, dass „And To In A“ nicht nur ein berauschendes, aber allzu technisches Klangkaleidoskop aus fremden Sphären darstellt? Einerseits blickt 5K HD in die Zukunft, ist musikalisch ungebunden und dennoch schwer im Hier und Jetzt verankert. „And To In A“ ist bei aller Nischenkunst keine anstrengende Spielerei , sondern ein ganzer Plattenladen voller Melodien, einzigartigem Gesang und großen Gefühlen.