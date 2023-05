Ö3-Star Robert Kratky: "Es geht bei mir immer darum, Ängste zu überwinden"

Am Wiener Küniglberg, kurz nach acht Uhr früh. Der „Ö3-Wecker“ geht ins Finale, seit über drei Stunden bespielen Sendungshost Robert Kratky und sein Team (Co-Host Gabi Hiller, Liveregisseurin Mirjam Haider, Wettermann Daniel Schrott und Praktikantin Veronika Czerwinski) das Erwachen von zwei Millionen Menschen. Am Tag zuvor hat Ö3-Chef Georg Spatt überraschend seinen Rückzug angekündigt – vergangenen Donnerstag, zwei Tage nach dem profil-Interview, verkündete wiederum Kratky in der ORF-Sendung „Stöckl“, seinen Vertrag „in einigen Jahren“ nicht verlängern zu wollen. Im neuen Sendestudio von Ö3, das im November 2022 hierher übersiedelte, lässt man sich die internen Unsicherheiten nicht anmerken, es herrscht gute Laune, im Fünfminutentakt sagt Kratky „Guten Morgen!“ oder die Zeit an. In den Moderationspausen gehen sich viele Zigaretten aus, nach der Sendung muss Kratky in eine Redaktionssitzung, dann nimmt er an einem Besprechungstisch Platz. Blick ins Grüne, aufforderndes Nicken. Kratky ist seit 3.15 Uhr wach und zeigt keine Anzeichen von Ermüdung.

War das, was wir eben gehört haben, eine gute Sendung? Woran erkennen Sie das?

Kratky

Die Sendung, mit der ich hundertprozentig zufrieden war, hat es noch nicht gegeben. Ich habe aber gelernt, mit dieser Unzufriedenheit zu leben und trotzdem glücklich zu werden.

Der „Ö3-Wecker“ ist heuer 45 Jahre alt und immer noch eines der wichtigsten Formate im ORF. Bis zu zwei Millionen Menschen hören Ihnen täglich zu. Warum funktioniert diese Sendung so gut?

Kratky

Es ist eine gemeinschaftliche Leistung von sehr, sehr guten Radioleuten, die sehr viel Zeit in die Frage investieren: Wie können wir die Menschen in dem Land unterhalten? Ich bin hier nur der Oberkellner. Sehr viele andere kochen. Außerdem ist Tradition sicher ein Thema. Wir sind für viele Menschen Teil der österreichischen Identität. Ö3 hat eine gewisse Größe, und das gibt dir beim Aufstehen das gute Gefühl, dass du das ganze Land mitkriegst, egal wo du aufstehst. Man holt sich mit uns auch sehr viel Vertrautes nach Hause.

Wobei dieses Vertraute von einem Oberkellner serviert wird, der nicht nur Sonnenschein ausstrahlt. Der Kratky-Witz kann zubeißend sein. Wie setzt sich die Chemie im „Ö3-Wecker“-Studio zusammen?

Kratky

Das ist wie in jedem anderen Betrieb, wo mehrere Menschen zusammenarbeiten. Manchmal ist es nicht einfach, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Manchmal bin ich mit anderen im Studio nicht ganz einer Meinung und kann es mir dann nicht verkneifen, was zu sagen. Und dann entsteht eine Situation, wo Zuhörer unter Umständen denken: Oha. Freundlich in den Tag gebracht zu werden, ist aber das oberste Gebot. Das ist die Hauptaufgabe. Der „Wecker“ ist keine Personality-Show, in der irgendein Grantler vor sich hin grantelt. Der Grund, warum Menschen einschalten, ist die Musik, der Service und dass du gut unterhalten wirst von einem Team, das du kennst und magst. Aber dieses Kennen und Mögen fußt nicht auf der Lüge, dass die Welt nur bunt und schön ist und immer die Sonne scheint.

Diesen Eindruck hatte man, gerade in den vergangenen zwei bis drei Jahren, ohnehin nur selten. Wie geht der „Ö3-Wecker“ mit den Dauerkrisen der Gegenwart um?

Kratky

So zu tun, als gäbe es keine Probleme, wäre fatal. Aber gerade darum braucht es abseits der Nachrichten positive Energie. Ich versuche, auch den Herausforderungen unserer Zeit stets mit einem Lächeln zu begegnen, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen. Und man muss sich auch anschauen, wie das Leben wirklich ist, außerhalb der Social-Media-Blasen, vor allem auch außerhalb der großen Ballungszentren, wo die Lebensrealität oft eine völlig andere ist als da, wo die meisten Medien gemacht werden. Ich habe es da insofern leichter, als ich vor elf Jahren nach Krems gezogen bin und in Wien nur noch meine Arbeitszeit verbringe.

Was hat Sie ins Pendlertum getrieben?

Kratky

So sehr ich Wien schätze: Ich habe noch nie so viel über Österreich gelernt wie durch meine Übersiedlung in eine kleinere Stadt. Weil das so viel mehr mit unserem Land zu tun hat, unseren Hörerinnen und Hörern. Das war für mich ein echter Turbo, was meine Kreativität betrifft. Weil hier einfach eine andere Realität herrscht. Deswegen fühlen sich auch so viele unverstanden, zwei Kilometer außerhalb der Grenzen unserer Städte, in denen die meisten Medien und auch die Bundespolitik entstehen.

Viele Menschen hören den „Ö3-Wecker“ im Auto. Wie geht die Sendung mit den Aktionen der Letzten Generation um, die große Teile Ihres Stammpublikums doch grandios provozieren?

Kratky

Wir sind über die Jahrzehnte eine sehr bunte und diverse Truppe geworden, und jede Diskussion verläuft halt genauso bunt. Ich halte vom Kampf um das Erreichen der Klimaziele sehr viel, von der Art und Weise dieser speziellen Gruppe von Klimaaktivisten aber, ehrlich gesagt, gar nichts. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir maximal die Verkehrsbehinderung durchsagen, aber nicht deren Ursache, weil wir damit denen in die Hände spielen, die mit dieser Aufmerksamkeit spekulieren. Aber ich bin nun mal nicht für den redaktionellen Inhalt verantwortlich. Und das ist auch gut so. In dieser Frage wurde ich überstimmt, mit der einfachen Argumentation, dass wir schon aus journalistischer Sorgfaltspflicht den Grund für eine Verkehrsbehinderung dazusagen.