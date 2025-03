ÖFB-Präsident Bartosch kritisiert den Teamchef: „Rangnick ist sehr schwierig“

Ralf Rangnick als Dortmund-Sportchef? Die „Sport Bild“ schreibt aktuell vom intensiven Interesse der Deutschen. Auch der FC Bayern schielt gerade nach Österreich. Laut profil-Informationen hält Ehrenpräsident Uli Hoeneß große Stücke auf Rangnick, den er gerne als Mastermind in München hätte. Anders die Situation beim ÖFB. Da formiert sich gerade eine Funktionärs-Riege, „die Rangnick loswerden will“, wie ein Insider profil erzählt. Die Niederlage gegen Serbien am vergangenen Sonntag befeuert das Vorhaben. Mit ihren Ressentiments hielten sich viele Funktionäre bislang zurück – aufgrund von Erfolgen und dem Publikumszuspruch. Nun aber ist Rangnick zum ersten Mal, seit er das ÖFB-Team 2022 als Teamchef übernommen hat, gescheitert: am Aufstieg in die Gruppe A der Nations-League.

ÖFB-Vizepräsident Gartner: „Wir sind mit Rangnick nicht weiter als unter Foda“

„Nüchtern betrachtet sind wir mit Rangnick nicht weiter als unter Foda“, kritisiert ÖFB-Vizepräsident Johann Gartner gegenüber profil. „Seine Spielweise ist ausrechenbar. Mir fehlen die Tore und die Ergebnisse. Ich erwarte mir vom Teamchef neue Ideen.“ Der Aufschwung des Nationalteams – etwa der EM-Vorrunden-Gruppensieg vor Frankreich und den Niederlanden – verliehen Rangnick Macht. Nun sagt Gartner zum profil: „Der sportliche Erfolg hat vieles kaschiert. Aber die Stimmung hat sich gedreht.“

Im profil-Gespräch äußern ÖFB-Präsident Wolfgang Bartosch und sein Vize Johann Gartner heftige Kritik an Rangnick. Die Funktionäre stoßen sich nicht bloß an der Niederlage. Sondern vielmehr am dominanten, fordernden Rangnick, der nicht nur als Trainer agiert – sondern alles verbessern will und dabei seinerseits schonungslos Kritik übt.