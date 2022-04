ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: Der Unsichtbare

Nach mehreren Stationen in der Bundesliga beklagte Schöttel vor einigen Jahren den Stress der Branche-und begann nach einem ruhigen Posten zu suchen. Schöttel lebt in zweiter Ehe in Trausdorf im Burgenland. Als für die dortige Fußballakademie ein Leiter gesucht wurde, bewarb er sich-und wurde abgelehnt. "In Kombination mit der Nähe zu Trausdorf hätte das für mich durchaus Sinn ergeben", erzählte er dem Lokalblatt BVZ. Wenig später, im Frühjahr 2017, wurde Schöttel als Trainer der ÖFB U-19-Nationalmannschaft präsentiert. Der Job sieht nur wenige Spiele pro Jahr vor und gilt in der Branche als Auffangbecken für Gescheiterte mit Ruhebedürfnis. Schöttel habe das als "langfristige Tätigkeit" gesehen, "wo du nicht permanent Angst um deinen Job haben musst" und sich "auf die in Aussicht gestellte Lebensqualität gefreut".



Kurz darauf wurde der Ruhesuchende allerdings zum Sportdirektor des größten Sportverbandes des Landes ernannt. Die Geschichte dahinter ist skurril: Ein halbes Jahr, nachdem Schöttel seine Work-Life-Balance als Nachwuchs-Trainer gefunden hatte, krachte es im föderalistisch besetzten ÖFB-Präsidium. Ehrenamtliche Funktionäre planten einen Putsch gegen den amtierenden Sportdirektor Willi Ruttensteiner, der manisch am Fortschritt werkte, ihnen aber zu mächtig geworden war.



Selbst den Teamchef hatte Ruttensteiner ausgesucht, was davor den honorigen Herren-allesamt Richter, Rechtsanwälte, Ex-Bürgermeister, Manager-vorbehalten war. Schöttel war der am schnellsten greifbare Gegenkandidat, den die Funktionäre also ins Rennen schickten. Während Ruttensteiners Präsentation allseits gelobt wurde, erklärte Schöttel, "kein detailliertes Konzept" zu haben. Am Ende stand es 8:5. Für Schöttel.