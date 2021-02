Ökonomin Katharina Mader: "Der Gender Pay Gap ist ein Mutterschafts-Gap"

profil: Warum ist Kinderkriegen für Frauen mit deutlich größeren Problemen verbunden als für Männer? Mader: Weil sie immer noch vor ökonomischen Hürden und gesellschaftlichen Barrieren stehen. Die Kombination aus beiden Faktoren ist länder- und kulturspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. In Österreich wiegen beide Probleme schwer. profil: Wir brauchen uns also nichts auf unsere Fortschrittlichkeit einzubilden? Mader: Wir sind nach wie vor sehr konservativ geprägt. Die Idee von der idealen Mutter wurzelt tief und bestimmt den Alltag, etwa durch die weit verbreitete Ansicht, wie lange ein Kind bei der Mutter zu sein hat. Gleichzeitig sind unsere Karenzmodelle heute zwar besser denn je, aber in ihrer Bandbreite problematisch. profil: Ist die Flexibilität beim Kindergeld denn nicht positiv? Mader: Die Wahlfreiheit ist nur eine scheinbare; tatsächlich sind die verschiedenen Modelle klar schichtspezifisch zugeschnitten. Und die Frage nach dem Danach bleibt offen. Außerhalb von Wien gibt es keine flächendeckende Ganztagesbetreuung für Kleinkinder. Dann bringt auch das fortschrittlichste einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld gleichstellungstechnisch nicht viel: Irgendjemand muss die Kinder ja abholen.