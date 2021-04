Österreichische Bundesliga: Unsportliche Unterhaltung

Kurz erklärt: Seit letzter Saison werden die Klubs nach 22 Spieltagen in zwei Ligen separiert – in einer treffen die sechs Starken aufeinander, in der anderen die sechs Schwachen. Das seit letzter Spielzeit gültige Modell erinnert an Unterhaltungsshows aus dem Privatfernsehen. Beim Unterschichten-Format „Big Brother“ zogen einst erfolgreiche Kandidaten in ein Luxus-Appartement, Verlierer kamen in ein Verlies. Nun ist auch die heimische Bundesliga unterhaltsam.