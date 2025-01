In Summe war es gut, dass diese Dinge aufgekommen sind und dass dadurch auch eine Aufarbeitung stattfinden konnte. Ich bin schon der Meinung, dass wir hier vieles gemacht haben, bereits unter der Ägide von Peter Schröcksnadel, auch etwa in Person von Petra Kronberger, die uns da auch geholfen hat, vieles aufzuarbeiten. Heute gibt es Stellen, an die man sich wenden kann.

Allerdings war der ÖSV in der Vergangenheit immer wieder mit sehr realen Missbrauchsvorwürfen und Missständen konfrontiert. Ist das denn schon alles aufgearbeitet?

Ich habe mich nicht beschwert, aber ich sehe es tatsächlich sehr kritisch. Interessanterweise kommt das bei jungen Menschen aber sehr gut an. Deshalb wird die Serie ja auch fortgesetzt.

Die ORF-Serie „School of Champions“ belebt gerade das alte Klischee vom toxischen Skigymnasium. Haben Sie sich bei Roland Weißmann schon darüber beschwert, welches Bild da vermittelt wird?

Die Schweiz war auch in den letzten drei Jahren schon sehr erfolgreich, also waren es dort letztkich keine zehn Jahre. Aber es wird sicher einige Jahre dauern. Einen olympischen Zyklus auf alle Fälle.

Wir haben unterschiedliche Herausforderungen in unterschiedlichen Zeiten, und wir haben im ÖSV aktuell ein gutes Team, mit dem wir auf einem guten Weg sind.

Ich glaube, dass es für ihn schon lange klar war, dass er eher den Weg über die Niederlande gehen möchte. Es gab viele Faktoren, die noch hereingespielt haben. Allein schon bei der Bekleidung: Da hätte er natürlich das tragen müssen, was die Nationalmannschaft trägt – und nicht seine eigene Marke. Schlussendlich war es dann für beide das Beste, dass man sagt: Er kann seine Individualität ausleben. Denn das muss man auch ganz offen sagen: Marcel Hirscher war immer ein Einzelprojekt. Sich jetzt noch einmal in ein Team einzufügen, wäre wohl ein bisschen schwierig für ihn geworden.

Das Phänomen kennen wir schon länger vom Skispringen, wo unsere perfekt ausgebildeten Trainer immer wieder zu anderen Verbänden gewechselt sind. Es ist halt immer auch eine finanzielle Frage, und manche Player in der Ski-Industrie haben schlichtweg andere finanzielle Möglichkeiten.

Vor der WM in Saalbach stehen jetzt noch die Rennen in Kitzbühel an: das größte Spektakel im Skizirkus und zugleich eine der gefährlichsten Abfahrten. Wie groß ist Ihre Verantwortung als Verbandspräsidentin, die Athleten zu schützen? Auch vielleicht vor den Begehrlichkeiten von Veranstaltern, die im Sinne der Show möglichst eisige, schnelle, gefährliche Pisten haben möchten?

Stadlober

Die Pisten werden von den FIS-Renndirektoren mitaufbereitet und abgenommen. Das heißt, die Verantwortung liegt am Ende beim FIS-Management. Eisige Pisten sorgen ja auch für Fairness, weil dadurch hintere Startnummern eine Chance haben, schnell zu fahren. Natürlich gibt es dieses Sicherheitsthema, wo es allerdings auch dem FIS-Management überlassen ist, zu sagen, welche Schutzmaßnahmen verwendet werden dürfen oder müssen – und welche nicht.

Braucht es hier noch stärkere Regulierung? Etwa beim Sturz-Airbag oder den aktuell diskutierten Schienbeinschützern, die starke Hebelwirkungen ausüben und damit auch ein Verletzungsrisiko bergen?

Stadlober

Wir können bei der FIS nur entsprechende Anträge einbringen, das haben wir bei der schnittfesten Unterwäsche gemacht, die die Skicrosser bereits verwenden und die die Alpinen gerade testen. Auch zu den Schienbeinschützern haben wir einen Antrag eingebracht, der aber nicht durchgegangen ist. Auch da liegt die Verantwortung bei der FIS, die in einem demokratischen Prozess die Spielregeln festlegt. Klar: Was nicht verboten ist, wird verwendet, und was erlaubt ist, wird ausgereizt.

Im Skisport gibt es nicht nur gesundheitliche, sondern auch jede Menge finanzielle Risiken. Die Alpine Ski-WM in Schladming 2013 endete in einem finanziellen Desaster, ein Rechnungshofbericht ortete massive Steuergeldverschwendung. Und nach der Nordischen WM in Seefeld 2019 schlitterte die Gemeinde überhaupt in die Pleite. Können Sie garantieren, dass es dieses Mal besser laufen wird?

Stadlober

Die scheinbaren Probleme, die Sie ansprechen, sind jeweils nicht im sportrelevanten WM-Budget entstanden, sondern im Bereich der Infrastruktur. Dafür ist jeweils die Gemeinde oder die Infrastrukturgesellschaft vor Ort zuständig. Zudem werden sämtliche WM-Infrastrukturprojekte bereits vor der Kandida-tur mit den öffentlichen Stellen abgestimmt und erst nach positiver Beurteilung aller Seiten vom ÖSV eingereicht.

Sie schätzen das Risiko, dass heuer etwas Vergleichbares passieren könnte, also nicht sehr hoch ein?

Stadlober

Uns als Skiverband bleibt natürlich das Veranstalterrisiko. Wir hoffen, dass ein Gewinn herausschaut. Es können wetterbedingt Rennen ausfallen, dann haben wir einen Schaden. Aber das muss man unterscheiden von den Infrastrukturausgaben, die allerdings in Saalbach 2025 nicht so massiv ausfallen wie bei anderen Weltmeisterschaften in der Vergangenheit.