Sie planen einen Wien-Aufenthalt? Dafür brauchen Sie nur ein Wort: "Oida!"

Am Wochende hat die Schauspielerin Ewa Placzynska einen skurrilen Internet-Hit gelandet. Das Video-Tutorial ist in Englisch und trägt den vielversprechenden Titel "How to speak Viennese using only one word."

Für einen authentischen Wien-Aufenthalt braucht man laut Placzynska in Wahrheit nur ein Wort, um bei Einheimischen nicht als Tourist aufzufallen: Oida!