Online-Petitionen, Crowdfunding und die wahren Nöte der Menschen: Im Netz der Begehren

Das wesentliche Bürgerrecht, das hier zur Debatte steht, ist aber das Recht auf ein persönliches Anliegen. Der Mensch will selbstbestimmt wollen oder nichtwollen, und meistens weiß er dabei sehr viel besser, was es braucht, als irgendwelche weltfremden Entscheidungsbefugten, zum Beispiel: „Das Montafon braucht ein Ganzjahresschwimmbad!“ Und laut dem Petenten Patrick R. aus Bartholomäberg „kann der Standort nur noch Vandans sein, und jetzt ist es Zeit, sich für das Projekt zu entscheiden und das Kirchturmdenken zu Gunsten der Bewohner des gesamten Tales einzustellen.“ R. hat mit gut 1600 Unterstützenden das Quorum für eine Weiterleitung an die zuständigen Bürgermeister längst erreicht, das Kirchturmdenken aber leider nicht ganz überwinden können, in der Debattenspalte hat ein User unter „Contra“ vermerkt, dass „der Standort Vandans nicht akzeptabel (ist), da Bewohner und Gäste der Orte im inneren Montafon zu weit davon entfernt sind (…). Das Bad sollte im Bereich Schruns bis St. Gallenkirch sein.“

Von Bürgerinitiativen klassischer Machart unterscheiden sich die Online-Begehren durch Niederschwelligkeit und Öffentlichkeit: Es ist wirklich wesentlich einfacher, eine digitale Petition aufzusetzen, als sich mit einer Unterschriftenliste in die Fußgängerzone zu stellen. Außerdem erreicht man mit ein bisschen Glück nicht nur die Menschen in Ybbs und Umgebung, sondern auch jene in St. Pölten und Wien. Lokalmedien und -politiker auf Themensuche haben die Plattformen zudem längst für sich entdeckt und sorgen für weitere Öffentlichkeit.

Selbstorganisierte Spendensammlungen – vulgo Crowdfunding – bilden die zweite wichtige Säule der digitalen Bürgerverselbstständigung. Auf Plattformen wie GoFundMe (ein Start-up mit Firmensitz in Irland) werden finanzielle Zuschüsse zu allen möglichen Belangen erbeten, die Bedürfnisse sind hier noch einmal deutlich variantenreicher als im Petitionsbusiness. 25 Milliarden Euro wurden – laut Unternehmensangaben – auf GoFundMe bis dato weltweit eingesammelt, zu seinen offiziellen „Erfolgsgeschichten“ zählt das Unternehmen Kampagnen von Fridays For Future zur Erstattung von Reisekosten für Schulstreikende (110.000 Euro), aber auch den Spendenaufruf „Prothese für Schafbock Berthold“: Im Sommer 2019 musste dem damals dreijährigen Berthold aus Cadenberge in Niedersachsen nach mehreren traumatischen Monaten in einem verwahrlosten Stall ein Bein abgenommen werden, dank 22 Spenden (Gesamtvolumen: 950 Euro) konnte ihm aber bald wieder ein Leben auf vier Hufen ermöglicht werden.

Was die Leute im Land brauchen, ist sehr oft auch einfach nur: Geld. Um im Montafon zu bleiben: Dominik B. aus Tschagguns bittet auf der Spendenplattform GoFundMe „als engagierter Jäger und Drohnenpilot“ um Zuschüsse zum Erwerb einer Flugdrohne mit Wärmebildkamera, um Rehkitze im hohen Gras aufzuspüren und vor dem Tod durch Mähmaschinen zu retten: „Obwohl diese Methode in den letzten Jahren auch in Österreich vermehrt eingesetzt wird, findet sie in Vorarlberg und besonders im Montafon bisher – u. a. aufgrund fehlender Technik und Personal – noch selten Anwendung“, erklärt B., vom anvisierten Spendenziel (7000 Euro) konnten mittlerweile 960 Euro erreicht werden.

Medizinische Notfälle sind – neben den derzeit besonders präsenten Bitten zur Gaza-Fluchthilfe – die großen Spendenmagnete bei GoFundMe. Ein historisch wegweisendes – weil seither in diversen Varianten durchgespieltes – Beispiel war im Herbst 2017 die Kampagne des in Thailand verunfallten Elias Hashimi: Der damals 28-jährige Informatikstudent aus Frankfurt musste am Urlaubsort mehrfach notoperiert werden, was seine Angehörigen mangels Auslandskrankenversicherung in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten brachte. Die Familie sammelte via GoFundMe in wenigen Tagen 150.000 Euro ein, was auch den Social-Media-Aufrufen der prominenten Deutschrapper Haftbefehl und Kool Savas zu verdanken war. Letzterer brachte in seinem Posting auch einen wichtigen Hinweis unter: „Und bitte nicht wieder ne Diskussion in den Kommentaren beginnen, wieviel Hilfsbedürftige es gibt. Jeder ist sich dessen bewusst, dass eine kleine Spende diese ungerechte Welt nicht verändern kann, aber es ist nichts Falsches, jemandem, der Hilfe benötigt, die Hand zu reichen.“

Die größere Not

Moralische Lehrstücke dieser Art (Wer hat was wirklich nötig? Ist die eine Not größer als die andere? Wer soll das entscheiden?) bieten Crowdfunding-Plattformen am laufenden Band, sehr schön etwa im Fall der MyHoney Bio-Imkerei aus Meißen (Sachsen), die sich von einem Beitrag im „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann verunglimpft fühlte, mit einer „satirischen Überzeichnung“ dagegenhielt und daraufhin von Böhmermann verklagt wurde. „Es geht auch um die grundlegende Frage, ob und wie sich Menschen, die Opfer einer medialen Hetzkampagne eines scheinbar übermächtigen Gegners werden, zur Wehr setzen können und dürfen“, schreibt Imker Rico H. in seiner Spendenbitte – einer sehr erfolgreichen übrigens: Über 69.000 Euro langten bis dato bei der MyHoney GmbH ein, häufig garniert von Unterstützungserklärungen wie dieser: „Gegen Böhmermann? Bin ich dafür!“