Die Türkis-Rosa-Lila Villa ist seit den 1980er-Jahren DAS Community-Center für LGBTIQ (Lesbisch, Schwul, Bi, Trans*, Inter*, Queer)-Personen in Wien. Das Haus wurde nachdem es nach und nach von Lesben und Schwulen besetzt wurde, schließlich der Community von der Stadt Wien übergeben. Viele andere ehemals besetzte Räume in Wien haben keine dauerhaften Verträge mit der Stadt, die Villa noch bis mindestens 2045. Mit dem vielfältigen Angebot an Wohnraum, Freiräumen, Beratung und Unterstützung ist die Villa als "Safe Space" besonders wichtig. Marty Huber ist seit 1996 im Beratungskollektiv für LGBTIQ-Personen in der Villa aktiv. Seit ein paar Jahren mit dem Fokus auf die Beratungsstelle für geflüchtete LGBTIQ-Personen "Queer Base". Als Autorin von "Queering Gay Pride. Zwischen Assimilation und Widerstand", kritisiert Huber den ausgeprägten Fokus der internationalen LGBTIQ-Community auf die Regenbogenparaden und die Vernachlässigung von anderen Baustellen, wo Aktivismus dringend benötigt werden würde. In Form einer Parade Raum einzunehmen ist für viele LGBTIQ-Personen sehr wichtig. Im Alltag würden viele Personen es aber vorziehen "zu verschwinden". Um das zu ändern, fehle es dann oft an Mut und Ressourcen. Wie eine Studie der "Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen" zeigt, ist nur die Hälfte der befragten Personen im Job "out". An Schulen ist kaum eine Lehrkraft vor Eltern oder der Klasse geoutet.