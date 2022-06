Philosophin Lisz Hirn über das Streiten: Ewige Zankäpfel

Neben der gezielten Provokation des gegnerischen Zorns kommt uns beim Streiten noch eine andere menschliche Schwäche in die Quere: unsere Eitelkeit. Schien es sich anfangs wirklich noch um wahr oder falsch, um gerecht oder ungerecht zu drehen, versucht man gegen Ende des Duells wahr in falsch und falsch in wahr zu verwandeln. Statt der besseren Argumente zieht man letztlich doch den Sieg der eigenen Position vor. Dazu neigen wir vor allem dann, wenn wir annehmen, dass die Mehrheit des Publikums unsere Meinungen bereits teilt. Schwer fällt uns außerdem, dem anderen einen argumentativen Treffer zugeben zu können. Das verlangt nämlich ein ordentliches Maß an intellektueller Integrität. Wie aber lässt sich unserer rechthaberischen Neigung beikommen? Hat es dann überhaupt einen Sinn, miteinander zu streiten? "Das Disputieren ist als Reibung der Köpfe allerdings oft von gegenseitigem Nutzen, zur Berichtigung der eigenen Gedanken und auch zur Erzeugung neuer Ansichten."Damit dies gelingt, sollten sich beide Disputanten auf Augen - und Wissenshöhe begegnen. Schopenhauers Rat ist daher so simpel wie offensichtlich: Lassen Sie sich nie mit dem Erstbesten auf einen Disput ein.