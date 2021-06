Der Online-Kiosk Blendle ist vor kurzem in Deutschland an den Start gegangen. Schnell hat sich herausgestellt, dass die Leser vor allem qualitätsvollen Journalismus und gut recherchierte Texte kaufen. Naheliegend also, dass profil das erste Angebot aus Österreich bei dem Start-up ist. In einer Reihe mit deutschen Qualitätsmedien wie „Stern“, „Neon“, „Spiegel“, „ Süddeutsche Zeitung“ und der „Zeit“ bietet profil einzelne Artikel zum Kauf an.