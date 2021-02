Der profil DAC-Weintest 2015

Die reichlich ungünstige Witterung des Vorjahres hat den Winzern zwar einige schlaflose Nächte und noch sehr viel mehr zusätzliche Arbeitsstunden bereitet, aber der Qualität, die heuer in die Flaschen kam, letztlich keinen Abbruch getan. Zu diesem Ergebnis kam auch die Expertenjury des profil-DAC-Tests*, bei dem – unter der strengen Aufsicht von Kostleiter Robert Steidl von der Weinbauschule Klosterneuburg – wieder über 200 Weine aus neun österreichischen Weinregionen verkostet wurden. Und dieses Urteil hat Gewicht. Nicht, weil wir an übersteigertem Selbstbewusstsein leiden, sondern weil sich der Bewerb, den profil seit mittlerweile acht Jahren ausrichtet, schlicht zu einer nicht ganz unwesentlichen Benchmark entwickelt hat. Das wird uns nicht nur von den glücklichen, aber möglicherweise nur eingeschränkt objektiven Gewinnern bestätigt, sondern auch von objektiv unverdächtigen Fachleuten: Der profil-Test sei eine erfrischende, unabhängige Instanz im nicht immer ganz vor Subjektivitäten gefeiten Weinbusiness. So finden sich auf den Siegerlisten des aktuellen Jahrgangs denn auch große Namen neben No-Names; internationale Player posieren auf Gewinnerfotos neben Nebenerwerbsbauern, Platzhirsche mischen sich unter Geheimtipps. Wir gratulieren allen Gewinnern und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Nachverkosten.