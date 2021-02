Die akademische Psychologie steckt gerade in einer tiefen Krise. Selbst lehrbuchhafte Experimente, die ihre Fachrichtung maßgeblich prägten, erwiesen sich in den letzten Jahren als nicht reproduzierbar: Wiederholungen ergeben nicht die ursprünglichen Ergebnisse, was, aus wissenschaftlicher Perspektive, keinen schlanken Fuß macht (nicht freudianisch gesprochen!).