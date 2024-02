Rapid auf Salzburgs Spuren: Grüne Bullen

Der SK Rapid Wien, 125 Jahre alt, wurde meist von echten Rapidlern trainiert. Oft waren das rustikale Typen. Der Neue entspricht dem Zeitgeist: Robert Klauß, 39, Kapuzenpulli, stylishe Kurzhaarfrisur, jungenhafte Optik – und: Taktikfreak. Ein Auszug aus seinem Vokabular: „abkippende Zehner“, „asymmetrische Linksverteidiger“. Geprägt wurde Klauß im Red-Bull-Kosmos, als Assistent von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. RB-Trainer sind international ein Verkaufsschlager. In den RB-Dependancen Leipzig und Salzburg werden sie wie am Fließband produziert; junge Männer, die schablonenhaft aggressiven, attraktiven Fußball lehren. Rapid will nun davon profitieren, endlich moderner werden. Was man aber auch will: den Fans keinen Kulturschock bescheren. Also tat der neue Coach, was man im Verein offenbar für das Klügste hält: Er redete seine RB-Vergangenheit klein. Man dürfe nicht vergessen, sagte der Neue, dass er „schon dreieinhalb Jahre weg von RB Leipzig“ sei. Er könne nachvollziehen, „dass die Leute mit der RB-Welt nicht einverstanden sind“; er selbst, das war die Botschaft, sei ohnehin alles andere als ein RB-Jünger.

In der aktuellen Saison verpasste Rapid den Europacup erneut. In der Liga hinkte die Mannschaft hinterher. Trainer Barišić versuchte die Erwartungen zu senken. Er verglich Rapid mit einem „VW-Käfer“ und redete, trotz zweithöchstem Liga-Budget, ärmliche Dorfklubs stark. In 14 Ligapartien gelangen bloß vier Siege. Im Geschäftsjahr 21/22 nahm Rapid noch 50 Millionen Euro ein und verbuchte 5,7 Millionen Gewinn. Zuletzt waren es nur noch 45 Millionen Umsatz und knapp 50.000 Euro Gewinn. Man habe „in allen Bereichen einen Rückgang“, hieß es im vergangenen Herbst.

Die Rapid-Bosse blickten neidisch zur Konkurrenz nach Graz und Linz. Sturm und LASK hatten Rapid überflügelt – indem sie die RB-Matrix kopierten. Sie spielten angriffig und aggressiv. Sie spürten Rohdiamanten auf – und verkauften diese, ähnlich wie RB, um das Zehnfache. Sturm verpflichtete einen Haufen RB-Kicker. Der LASK wird sogar von einem RB-Trainer gecoacht. Bei Rapid werden Einflüsse von Erzfeinden dagegen nicht so gerne gesehen. 2016 wechselte Maximilian Entrup nach Hütteldorf, ein Teenager, der einst einem Austria-Fanklub angehört hatte. Hardcore-Fans schimpften, hängten hasserfüllte Transparente auf, warfen Böller – und vertrieben schließlich den eigenen Spieler. Als Teamchef Rangnick im vergangenen Jahr mit der Nationalmannschaft ins Rapid-Stadion wollte, hieß es in Fanforen: Nicht der, nicht dieser Bulle.

Öffentlich agieren die Rapid-Bosse deshalb vorsichtig. Nicht so im Hinterzimmer. Schon vor Jahren suchte ein Rapid-Funktionär laut profil-Informationen den Kontakt zu einem RB-Mann – und bat um Hilfe. Doch es wurde nichts daraus. Im vergangenen Jahr kam Rapid dem RB-Einfluss schon näher – nach mehrmaligen Treffen zwischen Wrabetz und dem RB-Entwickler Rangnick. Dieser habe, wie profil erfuhr, sein Netzwerk in Aussicht gestellt – für den Fall, dass Rapid Trainer, Manager oder Scouts suche. Wrabetz soll interessiert gewesen sein. Doch es hakte an der Gegenleistung: einem gelegentlichen Antreten des ÖFB-Nationalteams im Rapid-Stadion. Dagegen protestierten Fans. Also verlängerte Rapid lieber mit Trainer Barišić.

Das brachte Rapid in ein Dilemma. Auch Sportchef Markus Katzer gefällt der aggressive Red-Bull-Stil. Barišić, als Spieler ein Ballzauberer, lehrte aber ein gepflegtes Kombinationsspiel. Für Katzer, seit Jänner 2023 im Amt, machte sich der Unternehmer Tojner stark. Jener Mann, der am liebsten Rapid-Anteile an Investoren verkaufen möchte, dafür keine Mehrheit hat – den Klub aber dennoch so schnell wie möglich flottbekommen will. Katzer ist nach Tojners Geschmack. Der 44-Jährige war als Spieler mit Rapid Meister, doch er vermeidet den Eindruck, einen Versorgungsposten innezuhaben. Er tritt professionell auf; trägt keinen Trainingsanzug, sondern Businesslook. Wenn Katzer spricht, klingt vieles wie aus dem Bullen-Vokabular. Er wolle eine Spielphilosophie verfolgen, sagt er, und „Marktwerte entwickeln“.