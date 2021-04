Rapid Wien - der Kampf ums Spiel

Die jüngste Geschichte beginnt – wie so oft bei Rapid zuletzt – mit Kampf. Als man vor einem Monat im Cup die verhassten Bullen empfing, passierte etwas Bedeutungsvolles: Rapid bespielte den Gegner nicht, sondern bekriegte ihn. Am Ende waren (nach zwei Ausschlüssen) nur neun Rapidler auf dem Feld, die sich derart aufopferungsvoll gegen die Niederlage stemmten, dass sie zwar nicht das Spiel, aber die Herzen der Fans gewannen. Die Geschichte der kämpfenden Rapidler lässt sich gut verkaufen. Rapid stand immer für Kampf. In Hütteldorf schätzte man den brüllenden Kühbauer, den bärtigen Ivanov, den blutverschmierten Jancker. In den letzten Jahren wurden Rapid-Spieler „Prinzessinnen“ genannt, Kühbauer spricht nun von „Männersport“. Keiner könnte die Geschichte der kämpfenden Rapidler besser verkaufen als Kühbauer, der sogar vor Fernsehkameras zu kämpfen scheint. Ein Mann, in dem es immer brodelt, und dessen Mannschaft (jedenfalls gelegentlich) ebenso hitzig agiert. Gegen den Wolfsberger AC und RB Salzburg setzte Rapid das neue Markenzeichen mal etwas brutal, dann wieder situationsadäquat ein. Kämpfen ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft; vorausgesetzt, der Kampf ist die Basis für das Fußballspiel und erschöpft sich nicht im Kämpfen. Bei Rapid ist noch nicht ganz klar, wofür der Kampf die Basis sein soll und wohin er führt. Zu einem einfallsreichen Fußballspiel jedenfalls noch nicht.