Rapid und die Außenseiter

Nach einem Viertel der Saison hält Rapid aber derzeit bloß bei vier Siegen aus neun Spielen. In den letzten fünf Meisterschaftsspielen gelang gar nur ein Sieg. In Altach scheiterte die Mannschaft an einem tiefstehenden Gegner, auch in Wolfsberg und zuletzt in St. Pölten ließ Rapid deshalb Punkte liegen. Und vor wenigen Tagen reichte es gegen den Viertligisten Leobendorf im Cup-Bewerb nur zu einem knappen 1:0. Das alte Problem: der Gegner spielte zu defensiv. Die Probleme der letzten Saisonen werden gerade zur größten Hürde auf dem Weg zum ersehnten Meistertitel. Rapid verliert den Anschluss an Spitzenreiter Sturm Graz, weil die Mannschaft schon wieder zu oft auf Dorfplätzen und gegen klare Außenseiter stolpert. Ausgerechnet in einer Phase, in der Ligakrösus Salzburg bezwingbar geworden scheint.