Fußballkolumne: Rapids Reifeprüfung

Die letzten Wochen ähnelten sich: Rapid konnte kaum gewinnen und Trainer Büskens verlor sich in den immer selben Phrasen und Ausreden. Dazu kritisierte Rapids-Sportdirektor nicht die taktische Einfältigkeit seines Trainers, sondern die Laufbereitschaft der Spieler. Mit der Beurlaubung von Sportdirektor und Trainer will Rapid Mitten in der Saison noch einmal von vorne beginnen. Zurück an den Anfang. Für den Verein geht es um viel: Man will weiterhin Meister werden und sich in Europa etablieren. Es bleibt die Frage: Hat die Rapid-Führung verstanden, warum es nicht läuft?