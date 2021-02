Kinder im Internet: "Interesse ist wichtig“

profil: Sollte man die Plattformen – also etwa WhatsApp, YouTube und so weiter – stärker an ihre Verantwortung erinnern? Prochazka: Ganz eindeutig ja. Immer wieder erleben wir, dass Jugendliche online Zivilcourage zeigen und zum Beispiel ein Video melden, in dem eine Klassenkollegin verprügelt wird. Und dann bekommen sie von Facebook die Rückmeldung: Dieses Video widerspricht nicht unseren Gemeinschaftsstandards. Und die Jugendlichen lernen: Egal, was man tut, es gibt keine Konsequenzen. Das hat in der Vergangenheit schon einmal besser funktioniert.