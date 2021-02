Red Bull Salzburg hat den heimischen Fußball in die Gegenwart geholt

Es folgten sieben teils bizarre, teils turbulente Jahre. Dann trat Ralf Rangnick in das Leben des Dietrich Mateschitz. Gemeinsam mit dem französischen Fußballfunktionär Gérard Houllier und dem Trainer Roger Schmidt stellte Rangnick, vormals Schalke-und Hoffenheim-Coach, die Red-Bull-Fußballstrategie von den Füßen auf den Kopf. Damals entstand der rote Faden, an dem sich seither sämtliche Red-Bull-Spieler und -Trainer, ob in Salzburg, Leipzig, São Paulo oder New York, bei der U11, in der A-Jugend oder der Kampfmannschaft, entlanghanteln . Es geht, vereinfacht gesagt, um Geschwindigkeit: in den Beinen, im Kopf, am Ball, aber auch beim Scouting. Anstatt abgehalfterte Stars auf den Platz zu schicken, werden in der Ära Rangnick nur noch junge Talente gesucht und am besten schon in ihrer frühesten Jugend an den Verein gebunden. Spieler wie der französische Innenverteidiger Dayot Upamecano, der als 16-Jähriger nach Salzburg kam, genauer: zum RB-Zweitliga-Ableger FC Liefering, der aber noch in derselben Saison in die erste Bundesliga wechselte und ein knappes Jahr später nach Leipzig, zur Red-Bull-Filiale in der deutschen Bundesliga, wo der inzwischen 19-Jährige auf einen Marktwert von 25 Millionen Euro beziffert wird und damit zu den wertvollsten Spielern im Leipziger Kader gehört (allerdings doch deutlich hinter dem gerade für 65 Millionen Euro zum FC Liverpool vermittelten Ex-Salzburger Naby Keita).