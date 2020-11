Reden wir über Schweizer Taschenmesser

profil: Nehmen Sie alle neuen Entwicklungen persönlich ab?



Elsener: Wann immer ich Zeit habe, bin ich bei den Produktentwicklungsprozessen dabei. Das Taschenmesser ist nicht nur ein ikonisches Produkt, es ist auch sehr stark mit Emotionen verbunden. Für viele Menschen ist es ein Begleiter, den sie nicht mehr missen wollen. Wir bekommen laufend Zuschriften mit Geschichten und Erlebnissen, die unsere Kunden mit dem Taschenmesser verbinden. Der kanadische Astronaut Chris Hadfield zum Beispiel hat über 4000 Stunden im Weltraum verbracht und ein Buch darüber geschrieben. Darin beschreibt er, wie er mit einem Spaceshuttle an der Raumstation Mir andockte, aber die Luke nicht öffnen konnte. Dann ist ihm in den Sinn gekommen, dass er ein Schweizer Taschenmesser dabeihat-jeder Astronaut der Spaceshuttle-Missionen war damit offiziell ausgerüstet. Er schreibt: "So we did the true space-age thing. We broke into Mir using a Swiss Army Knife. Never leave the planet without one."Man kann es aber auch nutzen, um einen Apfel zu schneiden oder einen eingerissenen Fingernagel zu reparieren. Dann hat man einen Ärger weniger.