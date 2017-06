Nach dem "Rock in Vienna" startet heute einmal mehr das "Nova Rock". Mehr als 200.000 Musikfans werden erwartet. Aber sind Festivals noch das, was sie einmal waren? Was macht für Sie den Reiz von Nova Rock und Co. aus?

Warum fahren Sie auf Festivals? Was ist das Beste an Festivals wie dem Nova Rock? Wegen der Musik. Festivals sind einfach das bessere Konzerterlebnis.

Wegen der Leute. Nirgends treffe ich so viele Leute mit meinem Musikgeschmack.

Wegen der Party. Mehrere Tage durchtrinken kann man sonst nur auf der Maturareise.

Wegen der Stimmung. Die verrücktesten Erlebnisse hatte ich immer auf Festivals.

Wegen des Campings. Ein Festival ist wie ein kleiner Survival-Kurs.

Wegen des Essens. Dosengulasch ist einfach meine Lieblingsspeise.

Eigentlich fahre ich nurmehr aus Gewohnheit, richtig gut sind die Festivals nicht mehr. Abstimmen Ergebnisse anzeigen

+++Lesen Sie auch: "Coachella: Ein Festival durch die Selfielinse"+++