Respekt ohne Segnung: Vatikan will homosexuelle Paare nicht segnen

Gott könne keine „Sünde“ segnen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Responsum ad dubium, also einer formellen Antwort der Kongregation für die Glaubenslehre (Congregatio pro doctrina fidei) auf eine zuvor gestellte Anfrage. "Die Stellungnahme des Vatikan ist ein Schlag für all jene Gläubigen, die noch auf die Unterstützung des Papstes gehofft hatten", sagte Fabrizio Marrazzo, Sprecher der Partito Gay, der ersten Schwulenpartei in Italien.

Fabrizio Marrazzo reagiert mit einem Instagram-Post und sieht die Entscheidung als „Rückschritt für die Gläubigen, die auf den neuen Papst gehofft haben.“ Er ruft die italienische Politik dazu auf, sich nicht beeinflussen zu lassen.