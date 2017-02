Richard Lugner bringt Goldie Hawn zum Opernball

Lugner sicherte sich die Oscar-Gewinnerin als Begleitung für den Ball.

Schauspielerin Goldie Hawn wird Richard Lugner zum diesjährigen Opernball am 23. Februar in Wien begleiten. Das gab der Unternehmer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. "Es ist eine ältere Dame, ihr Ehemann heißt Kurt", ließ der Baumeister zuvor die Medienvertreter raten.

Für den Film "Die Kaktusblüte" gewann Hawn 1970 den Oscar und den Golden Globe. Sie ist die Mutter der Schauspieler Kate und Oliver Hudson. "Sie wollte mit ihrem Ehemann kommen, der muss sich aber einer Operation unterziehen", sagte Lugner. Kurt Russell, selbst Hollywood-Star, ist seit mehr als 30 Jahren Hawns Lebenspartner.