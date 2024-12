Das Murphyversum ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass es viel produziert: Auch die Produktionen selbst stehen oft im Zeichen eines „viel zu viel“. Attribute wie „over the top“ fallen regelmäßig, wenn der Produzent/Autor/Regisseur im Streben nach größtmöglicher Wirkung und Aufmerksamkeit inhaltlich wie inszenatorisch über die Stränge schlägt. Dass er gerade für seine Zurückhaltung in der O. J. Simp-son-Staffel von „American Crime Story“ gefeiert wurde, wollte er im Gespräch mit dem „New Yorker“ denn auch nicht so recht goutieren: „Das war die Seite von mir, die die Kritiker am meisten mögen – obwohl es die Seite von mir ist, die ich am wenigsten mag.“

So war es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der Streaming-Krösus mit den hohen Zielen und den tiefen Taschen diesen Branchen-Midas sichern würde: 2018 unterzeichnete Murphy bei Netflix den üppigsten Formatent-wicklungsdeal aller Zeiten – 300 Millionen Dollar für fünf Jahre. Wer nun aber dachte, Murphy würde sich nur noch auf seine neuen Streaming-Projekte wie den Showbiz-Geschichtsrevisionismus „Hollywood“ oder die Soziopathen-Satire „The Politician“ (beide übrigens durchaus in der Kategorie Flop zu verbuchen) beschränken, unterschätzte seine hyperproduktive Ader. Seine bisherigen Kreationen betreute er nämlich auch weiterhin höchstpersönlich – und oft sogar noch deren Spin-offs. Umgekehrt behielt er auch nach seiner Rückkehr zu Fox (über ein wiederum hoch dotiertes Andocken bei dessen Neo-Eigentümer Disney im Jahr 2023) seine Netflix-Babys weiter im Auge. Keine Atempause, Fernsehgeschichte wird gemacht.

Vor dem Hintergrund dieser Pionierrolle lässt sich auch manche Kritik an Murphy einordnen. Sie zielt darauf ab, dass er queere Inklusion inzwischen allzu gerne mit einem anderen Lieblingsthema kurzschließt: True Crime. Ob in der Dahmer-Staffel von „Monster“, im Versace-Kapitel von „American Crime Story“ oder im zweiten Disney-Neustart dieser Tage, „American Sports Story“, über den Fall des Football-Profis Aaron Hernandez: Immer wieder kreist des Serienschöpfers Interesse um die Frage, wie gesellschaftliche Stigmatisierung aus schwulen Männern „Monster“ machen kann. Die Antwort, die Murphy darauf routinemäßig findet, ist irritierend eindimensional, wie die „Time“-Journalistin Judy Berman befindet: Homosexualität gerate bei ihm neuerdings etwas zu umstandslos zur Prädisposition für Vereinsamung, Wut und Mord. So, als sei das primär Verbindende dieser Figuren ihre sexuelle Orientierung – und nicht ihre horrenden Taten.

Ein etwas zu ausgeprägter Zug zur Erfolgsformelhaftigkeit, der mit einem Aufweichen von Nuancen und Tiefenschärfe einhergeht, lässt sich in diesen Fällen schwer leugnen. Man muss ihn wohl als unvermeidlichen Kollateralschaden eines beispiellosen Outputs verbuchen. Murphys Ruf als verlässlicher Hitmacher bleibt trotz gewisser Kratzer im kreativen Lack ungetrübt. Der Quotenerfolg von „Doctor Odyssey“ dokumentiert, dass er sein Gespür für Massenwirksamkeit nicht verloren hat.

Ehemann im Koma

Dass der Mainstream-Auteur aber nach wie vor auch für verwegene Aha-Erlebnisse gut ist, in denen er seinen unverwechselbaren erzählerischen Sog zu erzeugen versteht, beweist die neue Horrorserie „Grotesquerie“ (ebenfalls Disney+), in der ein Ritualmörder die Leichen seiner Opfer zu ultraverstörenden, religiös aufgeladenen Tableaus arrangiert. Ihn zu fassen, ist die Mission eines ungleichen Duos: einer problembeladenen Polizistin – mit einem Ehemann im Koma und einem Flachmann in der Hand – und einer Nonne mit einer morbiden Faszination für absonderliche Verbrechen. Subtilität ist sicher auch hier nicht Ryan Murphys zweiter Vorname (der wäre Patrick): Dieser Pastiche aus David Finchers „Seven“ und der sinnlich-schrecklichen „Hannibal“-Serie fühlt sich an wie ein langer, verwirrlichternder Fiebertraum von den letzten Tagen der Menschheit, aus dem ein Entrinnen unmöglich scheint.

Ähnlichkeiten mit den realen Stimmungen dieser Tage? Reiner Zufall natürlich – oder doch nicht? In jedem Fall bestätigt dieses exzentrische Exempel bei all seiner Peak Murphy Madness einmal mehr, wie virtuos es dieser Mann immer noch versteht, die Schwingungen eines zunehmend diffusen Zeitgeistes zu kanalisieren. Dass die Phantasmagorien, die er dafür zeichnet, immer absurder, ja grotesker werden, ja, werden müssen, sagt am Ende vielleicht weniger über ihn selbst aus als über die Welt, für die er schreibt und kreiert. Eine Welt, in der er trotz mancher Turbulenzen eben immer noch als einer der Könige der Fernsehfiktion an der Reling steht. Noch lange nicht über Bord und mit ungebrochener Lust am nächsten waghalsigen Manöver.