Taxis gibt es im Kärntnerischen Maria Saal nur gegen Voranmeldung. Ein pensionierter Maschinenbau-Ingenieur erbarmt sich unser und führt uns vom Bahnhof zur Pension Plischnegger, dem ersten, weil auch einzigen Haus am Platz. Aha, den Turrini trefft ihr dort. Seine Begeisterung bleibt überschaubar. Aha, wegen dem Tonhof. Ja, der Besitzer, der Lampersberg, war "a Verrugda", in einem himmelblauen Sarg hat der sich durchs Dorf tragen lassen und alle dabei gesegnet. Er war aber auch ein ganz lieber, herzlicher Mensch. Gut, von "die Feste da oben" hat man sich einiges erzählt, da "is ja angeblich zuagangen, mei Liaba". Aber, wo waren's denn alle, die Herren Turrini, Handke und Artmann, als der Lampersberg nur mehr als Gemüse mit seiner Frau im Pflegeheim in Klagenfurt gesessen ist: "Da hab ich keinen von denen g'sehen." Unser Fahrt-Gastgeber weiß das deswegen so genau, weil seine Frau, eine Hobbymalerin, die Lampersbergs dort regelmäßig besucht hat: "Meine Frau hat ihn sehr geschätzt, weil er sich mit ihren Arbeiten auseinandergesetzt hat. Am Schluss waren die nur mehr einsam."

profil begleitete Turrini nach Maria Saal, wo er als „der blade Tischlerbua” im Anwesen des Ehepaars Lampersberg, die unter dem Namen Auersberger in Thomas Bernhards „Holzfällen” tragische Berühmtheit erlangten. Hier wurde er von Thomas Bernhard arrogant ignoriert, hier soffen, debattierten und übten sich in permanenter Grenzüberschreitung spätere Kulturgrößen wie Christine Lavant, H.C. Artmann, Peter Handke oder Wolfgang Bauer.

Das Herrenhaus in Maria Saal, in dem Kulturgeschichte geschrieben wurde. Turrini am Klavier in jenem Zimmer, in dem Bernhard über Jahre logierte. Das ehemalige Speisezimmer mit den Porträts der Hausherren wird heute für Kulturveranstaltungen genutzt.

An Turrini, der in seinem Pass einst als Berufsbezeichnung "Heimatdichter" verzeichnen ließ, weil er seit seiner frühen Jugend besessen "für eine Heimat, in einer Heimat, gegen eine Heimat dichtet", hat man sich trotz aller staatlicher und stattlicher Anerkennung anscheinend in Maria Saal noch immer nicht gewöhnt. Immer wieder fühlte sich Turrinis Mutter Elsa verpflichtet, bei den Dorfbewohnern auf Entschuldigungstour zu gehen, weil der "Bua immer so was Grausliches schreibt", erzählt uns Turrini, der schon vor der Frühstückspension in seinem Auto wartet. Sogar Bundeskanzler Bruno Kreisky, der der Frau Mama eigentlich zu ihrem inzwischen berühmten und vom Establishment umarmten Sohn gratulieren wollte, hatte sie verzweifelt zugeraunt: "Herr Bundeskanzler, können S'nit auf den Buben einwirken, dass er nicht immer so schiarche Sachen schreibt?" Nach Turrinis ersten Erfolgen hatten einige Leute beim Vater die Möbelaufträge storniert.

Die Uraufführung der Tragikomödie "Bei Einbruch der Dunkelheit" am Klagenfurter Stadttheater 2006 hat die von den Mühsalen des Existenzkampfs gezeichnete Mutter nicht mehr erlebt. Wahrscheinlich hätte sie, wie bei all den anderen Arbeiten ihres Außenseiterkindes, auch über dieses Stück gesagt: "Bua, es stimmt ja alles irgendwie, aber es geht doch, bittschön, niemand was an."

Turrinis stark autobiografisches Stück war 2014 am Wiener Burgtheater in der Inszenierung des bayerischen Regisseurs Christian Stückl als grelle Untergangsfarce zu sehen. Ort der Handlung ist, so heißt es im Theatertext, "ein Herrenhaus in einem Dorf im Süden Kärntens". Jetzt stehen wir mit Peter Turrini vor genau diesem Haus, das durch seinen Kopf spukte, als er das Stück schrieb. Er war dabei auch durch das "schreckliche Reich" seiner Kindheit und Jugend gewatet, hatte alle Sentimentalitäten zerstört und die eigene Geschichte natürlich auch wieder verlassen, weil er eben Dichter ist und kein Journalist, der die Realität wiedergibt.