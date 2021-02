Ein Selbstversuch: Alle 40 Song-Contest-Kandidaten ohne Pause

Man könnte sich natürlich bei Daniel Kajmakoski aus Mazedonien erkundigen, der kennt sich mit verlorener Liebe aus, weshalb sein Lied auch „Autumn Leaves“ heißt. Herbstlaub. Der Sommer ist vorbei, das erste Halbfinale noch lange nicht. „My heart is beating like a million drums.“ Meines: nicht. Eine Zweitverwertung des Songs im ORF-Sportprogramm scheint trotzdem nicht ausgeschlossen (Stimmungsbilder vor Langlaufrennen), und um die nächste Kurve biegt eh schon Bojana Stamenov aus Serbien und behauptet „Beauty Never Lies“, was natürlich eine tolle Ansage ist, vor allem mit dem Zusatz: „Finally I can say, I am different and it’s okay.“ Stamenov wird auch gern als „serbische Adele“ bezeichnet, was offenbar als Qualitätsbeweis gemeint ist. Und dann reißt sie einen mit einem Tusch aus dem Dämmern, der Song geht ansatzlos in furiose Euro-Disco über. Man wird echt dankbar mit der Zeit. Insofern: Siegpotenzial.