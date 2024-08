Sensationelle Fotos aus dem „Life“-Archiv: Sternhagelvoll

Das 1936 von Henry Luce gegründete Wochenmagazin „Life“ (der Titel wurde von einem sterbenden Periodikum für Pin-up-Girls und Satire übernommen) zeigte einen völlig neuen Typus am Zeitschriftenmarkt, der das heute altmodisch anmutende Genre der Illustrierten begründete: Üppig angelegte Fotostrecken mit vergleichsweise spärlichen Mengen Text, sogenannte Foto-Essays, hochklassig und in der Regel von den Besten ihrer Zunft ins Licht gerückt, sollten das Publikum, so die im Impressum verkündete programmatische Absicht, dazu verführen, „das Leben zu sehen, die Welt zu sehen, Augenzeuge großer Ereignisse zu werden. Sehen und am Sehen Freude haben. Sie sollen Frauen, die Männer lieben, und Scharen von Kindern sehen und dabei staunen.“

Stars der Fotokunst wie Philippe Halsman, Alfred Eisenstaedt, Gjon Mili und durchaus auch einige Frauen wie Margaret Bourke-White, Lisa Larsen und Nina Leen, was zumindest in der Anfangsphase noch sehr ungewöhnlich war, drückten jahrzehntelang für „Life“ auf die Auslöser. Einige der „Fotojournalisten“, wie die neue Branchenfacette hieß, bauten sich jahrelange Vertrauensverhältnisse mit ihren „Sujets“ auf. Eisenstaedt begleitete beispielsweise Sophia Loren und deren in puritanischen Kreisen verpöntes Verhältnis mit dem Filmproduzenten Carlo Ponti, der sich über Jahre nicht scheiden lassen wollte oder konnte. Eine dieser Fotoromanzen erschien sogar unter dem reißerischen Titel „Italienische Polygamie“, was zu Stürmen der Entrüstung bei der Leserschaft führte.

Publikumsköder auf das Titelblatt

Ideengeberin für das Magazin war übrigens die „Vanity Fair“-Redakteurin und Schriftstellerin Clare Boothe, die mit dem Konzept beim Hochglanz-Mogul Condé Nast (u. a. „Vogue“) nicht landen konnte. Luce hingegen überführte den Einfall sofort in die Realität und heiratete die Visionärin Boothe wenig später. Erstes Covergesicht der Hollywood-Riege war Jean Harlow im Gründungsjahr 1936; die Pionierin aller Hollywoodblondinen sollte nur einen Monat später an einer Vergiftung auf einem Filmset mit 26 Jahren sterben. Der Erfolg des ersten Star-Titelblatts intensivierte die Hollywood-Beziehung. Cover-Stars am nahezu laufenden Band waren die Folge: Rita Hayworth, Bette Davis, Sophia Loren, Grace Kelly, Liz Taylor, die Hitchcock-Blondine Tippi Hedren, die fragile Audrey Hepburn oder die Prinzen der Coolness, Marlon Brando und Steve McQueen, um nur eine Handvoll aufzuzählen. Die Studios lieferten dem Magazin „Life“, das in seinen Spitzenzeiten in den 1940er- und 1950er-Jahren wöchentlich bis zu 13 Millionen Exemplare verkaufte und jeden vierten Amerikaner, jede vierte Amerikanerin zu seiner Klientel zählte, ihre „Zirkuspferdchen und Cash-Kühe“ (so Filmmogul Daryl Zanuck) auf dem Silbertablett. Denn unter dem „Life“-Fittich konnten sie sicher sein, dass ihre Publikumsköder fantastisch aussahen und sympathisch erschienen. Sie mutierten also zu Göttern und Göttinnen von nebenan, mainstreamtauglich an der Schnittstelle zwischen Glamour und Normalität platziert. Schmutzwäsche wurde da nie gewaschen, biografische Flecken allerhöchstens familientauglich angedeutet. Inszenierungen glatt polierter, heiler Welt, wie sie das Ehepaar Tony Curtis und Janet Leigh mit ihren Kindern vorführte, waren üblich; da konnte Curtis’ Alkohol- und Pillensucht noch so sehr ein offenes Geheimnis in der Branche darstellen.

„Life“ zeigte sich auch immer verlässlich, was spektakuläre Fotoinszenierungen betraf: die Hitchcock-Blondine Tippi Hedren posierte beispielsweise mit einem Löwen, der in ihrem Garten lebte. Später sollte das Bild jedoch einen tragischen Beigeschmack bekommen: Für den Film „The Roar“ (das Gebrüll) tummelten sich in Hedrens Garten noch mehr Raubtiere, die ihre Tochter Melanie Griffith (neben Mitgliedern der Crew) so sehr verletzten, dass sie schwere Gesichtsoperationen über sich ergehen lassen musste.