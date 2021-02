Sex+Liebe=Kinder

Das Thema ist zwar schon ein wenig ausgelutscht, muss hier aber doch hart rangenommen werden, schließlich geht es um "Sex in Wien". Was klingt wie ein Falco-Song, ist tatsächlich die große Herbst-Ausstellung im Wien Museum am Karlsplatz (ab 15.9.), das angenehm unverschämt in die historischen Schlafzimmer, Anbandelbereiche und Cruising-Zonen der Bundeshauptstadt späht und das Private konsequent politisch betrachtet, also vor allem von sozialer Kontrolle handelt und den diversen Strategien, mit derselben fertigzuwerden. Und nein, das Licht abzudrehen, ist nicht die einzige Option.