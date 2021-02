Sigi Bergmann: Die uralte Beziehung zwischen Boxen und Literatur

Paterno beschreibt das Boxen als Zeichen seiner Zeit, als Sport, in dem sich ein Zeitgeist wiedererkennt. In „Faust und Geist“ geht es um die Konflikte der Zwischenkriegszeit und um die Literatur der 1920er-Jahre. Bei Muhammad Ali ging es um die Bürgerrechtsbewegung, um die Proteste gegen den Vietnamkrieg. Aber auch um das Leben als Literatur. Einmal war Ali bei einem Kampf in der Schweiz. Ich hatte ein paar Bücher mitgebracht, darunter auch eines meines Chefs Teddy Podgorski: „ Cassius Clay. Reportage einer Karriere“. Zu der Zeit war er natürlich schon längst Muhammad Ali. Wer ihn zur Weißglut bringen wollte, nannte ihn Clay. Ich sage: „Champion, please, can you sign these books?“ Er sieht den Titel und schleudert das Buch wortlos, aber hochkant in den Saal hinaus. Er sagt: „Mein Großvater war noch Sklave, ich bin es nicht mehr.“ Muhammad Ali war also so etwas wie ein Autor seiner eigenen Lebensgeschichte. Und schließlich hat ihm ein Gedicht das Genick gebrochen, ein Zweizeiler: „Lieber viel Gefängnisbrot / Als in Vietnam und tot.“ Das war es. Aus. Titel aberkannt. Tausende Dollars an Strafe. Aber noch viel schlimmer war die öffentliche Vernichtung. Aber er hat sich seinen Witz nicht nehmen lassen. Einmal besuchte er ein Altersheim, wurde bejubelt und gefeiert. Ein alter, zittriger Mann kommt zu ihm und meint: „Was für eine Ehre, dass der größte Boxer aller Zeiten zu uns kommt.“ Ali darauf: „Danke, Väterchen, aber weißt du, wie ich heiße?“ „Ja, Joe Louis!“ Also hat ihm Ali ein Autogramm als Joe Louis geschrieben. Es ist wirklich kein Wunder, dass das Boxen und die Literatur zusammengehören.