Skero: „Es ist nicht jedermanns Sache, Superstar zu sein. Meine ist es nicht“

profil: Einer Ihrer Klassenkollegen, Christian Rosa, ist inzwischen ziemlich big in L. A. – inklusive Ferrari und Villa mit Pool. Skero: Christian Rosa war auch einer dieser Fälle, ein totaler Partyhengst. Es ist in der Kunstszene nicht schlecht fürs Geschäft, wenn du gern unterwegs bist und dann auch noch die richtigen Leute triffst. Ich hoffe, er legt sich ein bisschen was auf die Seite. Obwohl ich da meine Zweifel habe. Stefanie Sargnagel war übrigens auch mit mir in der Klasse. Aber ich bin kein großer Netzwerker. Ich hatte keine Lust, mich ewige Nachmittage lang mit vielen Dopplern Wein auf der Uni zu verschanzen. profil: Stattdessen malten Sie Graffiti an Hotelwände in St. Anton. Warum, um Himmels willen? Skero: Das waren Auftragsarbeiten. Ein Hotelbesitzer in St. Anton hatte uns mit Texta für ein Konzert in seiner Tiefgarage gebucht, und daraus hat sich eine Freundschaft ergeben. Und schließlich habe ich dort alles Mögliche bemalt, was er halt bemalt haben wollte.