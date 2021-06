Seit 1960 gibt es das "Österreich-Haus" unter verschiedenen Namen bei Olympischen Winterspielen oder Ski-Weltmeisterschaften. Bei der WM 2015 gibt es diese Institution, mit der man österreichische Qualität in der ganzen Welt präsentiert, aber zum dritten Mal am gleichen Platz. Wie 1989 und 1999 ist auch diesmal der Gasthof von Pepi Gramshammer in Vail der Standort des "Haus Ski Austria", wie es nun heißt. Am Tag von Anna Fenningers Super-G-Gold feierten die Gramshammers passenderweise ihren 51. Hochzeitstag.