Sterneküche auf der Raststation: Niko Romitos „Alt“

Sterneküche light an der Westautobahn in Ybbs: So schmeckt's bei Niko Romitos „Alt – Stazione del Gusto“

Beim französischen Reifenhersteller Michelin hatte man im Jahr 1926 die Idee, in einem ursprünglich als Werkstatt-Führer geplanten Guide Restaurants mit Sternen zu bewerten. Die Freude am Gummigeben hat aber wohl keine Rolle mehr gespielt, als die Gourmetbibel „Guide Michelin“ im Jänner wieder flächendeckend nach Österreich zurückkehrte. Einer, der in der italienischen Ausgabe dieses Werks in höchsten Tönen gelobt wird, verbindet jedoch neuerdings die gehobene Gastronomie wieder mit der automobilen Bewegung und ist damit jetzt ebenfalls in Österreich vertreten: Niko Romito.

Seit 15. Jänner kann man auf der Westautobahn bei der Raststation Ybbs/Bergland Romitos „Alt – Stazione del Gusto“ ansteuern. Falls Ihnen der Name noch nie untergekommen ist: Romito hält mit seinem in den Abruzzen gelegenen Restaurant „Reale“ die Höchstwertung von drei Michelin-Sternen. Seine „Stazione del Gusto“ gibt es in Italien bereits an mehreren Standorten, in Niederösterreich lächeln die diensthabenden Damen die (ohnehin nicht ernst gemeinte) Frage, ob der Leibhaftige ihnen denn in Ybbs auch schon einmal erschienen ist, gekonnt weg. Der Chef? Ja, der schon! Aber Niko Romito natürlich nicht.

Das Konzept überzeugt aber auch in der ferngesteuerten Umsetzung: Die Focaccia nach „Original Niko Romito Rezeptur“ (11 Euro, Bild oben) ist ein Traum. Das Fladenbrot lauwarm, knusprig und doch weich, die Fülle aus Spanferkel, Rucola und Mayonnaise sehr reduziert und weit entfernt von der üblichen Raststation-Geschmacklosigkeit, mindestens 300 Zusatzzutaten zwischen zwei Gebäckhälften zu quetschen. Ähnlich gelungen auch die Gemüsesuppe (9,50 Euro, Bild unten): Der Geschmack wunderbar natürlich, der Inhalt ausgesprochen gekonnt, festere Borlotti-Bohnen, feinere Cannellini-Bohnen, Kichererbsen, Linsen und Erbsen befinden sich da bissfest in einer Suppe, die kurz vor dem Püree-Stadium trotzdem nicht zum Brei geworden ist.

Die Poleposition ergattert aber das „Pollo Fritto“ (29 Euro für zwei Personen, Bild ganz oben). Viel könnte man über dieses erst gedämpfte, dann frittierte und mit Kräutern bearbeitete Brathendl erzählen. Eine wunderbare goldene Farbe hat es, die Haut ist unfassbar knusprig, das Fleisch ist nicht einmal im Brustbereich trocken geworden, es löst sich praktisch von selbst vom Knochen – dafür wurden in Romitos Laboratorio mutmaßlich einige Trainingsrunden absolviert. Die schnelle Beschreibung geht so: Selten so ein gutes Brathendl gegessen! Die Erdäpfelchips und die Mayonnaise dazu sind buchstäblich Beiwerk: die Chips stark geschnitten, die Mayonnaise wie selbst gemacht.

Die italienische Krapfen-Variation „Bomba“ wird mit „Niko Romitos Gelato“ gefüllt (7 Euro, Bild oben). Das Eis – im probierten Fall Haselnuss – schmeckt so wie in Italien, kleine Schoko- und karamellisierte Haselnuss-Stücke inklusive. Natürlich weicht auch Eis aus solch edler Herkunft den Krapfen drumherum auf, aber der Nachwuchs dürfte bei längeren Ausflügen damit wunderbar entschleunigt werden. Und bei der mehl- und einwandfreien Schokoladen-Caprese-Torte wird man in Ybbs ein bisschen weniger abgezockt als auf Capri (5 Euro, Bild unten).

„Hot’s passt?“, fragt uns die Dame vom Service, während sie zwei voll beladene Tabletts übereinanderstapelt und damit grazil von dannen zieht. Ja, es hat sogar sehr gepasst – und es war auch nicht teurer als auf Raststationen mit weniger Qualität (also jeder anderen, die mir bisher unterkommen ist). Ist Niko Romito mit seiner „Alt – Stazione del Gusto“ also das, was Karl Lagerfeld einst für H&M war? Die Fast-Food-Variante eines High-End-Tempels? Ja – und nein. Klar: Das Gebotene hat mit Sterneküche so viel zu tun wie 20-Euro-T-Shirts mit High Fashion, aber: Hier schmeckt’s wirklich besser. Also: Gute Fahrt ins „Reale“ oder in den Skiurlaub! Und stoppen Sie am Weg ruhig in Ybbs.



Stimmung: Burgerkette trifft Konditorei

Empfehlung: Abfahren, um drauf abzufahren

Preisverhältnis: Salate: 10–12 Euro; Suppen: 9,50 Euro; Toast: 8 Euro;

Focaccia: 10–13 Euro; Hauptspeisen: 12 Euro (Pollo Fritto: 29 Euro); Kinderspeisen: 10 Euro; Dessert: 2,5–7 Euro Alt Stazione del Gusto

Autobahnstation Ybbs-Bergland

Oberegging 54

3254 Bergland