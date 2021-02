Das Musikvideo zu dem traumhaften Kitschpop-Song "Im Rausch der Zeit", den die bis dato unbekannte Wiener Neustädter Musikerin Hyäne Fischer, 25, in der Vorwoche als potenziellen heimischen Song-Contest-Beitrag präsentierte, lässt sich irritierend vielfältig interpretieren, aber am Ende doch nur einen Schluss zu. Es zeigt, unter anderem, iPhone-Videos aus der guten alten Zeit, Lodenromantik in der Villa "Daheim", seliges Tanzen in mythischem Walde.