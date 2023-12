Tabuthema Lieblingskind: „Mama, wen magst du lieber?“

Und heute? Kaum vorstellbar das eigene Lieblingskind derart brachial öffentlich zu machen. Na gut, bei der Queen wurde zu Lebzeiten immer spekuliert, wen sie von ihrem Nachwuchs am liebsten haben könnte. Und Kim Kardashian, quasi das amerikanische Pedante zur britischen Monarchin, sagte in ihrer Reality-Show über ihren Sohn: „Saint ist einer meiner Lieblingsmenschen.“ Ihr, mittlerweile Ex-Mann, Kanye West reagierte darauf mit: „Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn Eltern Lieblingskinder haben.“ „Es ist die Realität. Ich war für ein gutes Jahrzehnt das Lieblingskind meiner Mutter und jetzt ist es Kylie”, antwortet Kim.

Kann man Liebe messen?

Harald Werneck von der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien sieht die Sache mit den Lieblingskindern etwas differenzierter. Vorangestellt: belastbare empirische Evidenz oder exakte Zahlen zum Thema „Lieblingskind“ gebe es nicht. „Das fängt schon bei der Definition an: Was heißt denn genau ‚Lieblingskind‘? Dass man ein Kind lieber hat als ein anderes beziehungsweise alle anderen? Wer beurteilt das – der Elternteil oder das Kind? Und welches Kind?“, sagt Werneck. „Aus der Familienforschung wissen wir, dass subjektive Einschätzungen, Wahrnehmungen und Erlebensweisen oft sehr unterschiedlich sein können.“

Dazu kommt, dass selbstgemachte Erfahrungen in der Beziehung zu den eigenen Kindern natürlich eine große Rolle spielen. „Was mit ziemlicher Sicherheit häufig vorkommt, ist, dass sich Eltern dem einen Kind näher fühlen als einem anderen - beziehungsweise glauben, es besser verstehen zu können, sich ihm ähnlicher fühlen, ob im Verhalten oder Erleben“, sagt Werneck. War man selbst die älteste Tochter? Der jüngste Sohn? Jemand, der ähnlich schlecht im Turnunterricht gewesen ist? Oder ein Nachtlicht zum Einschlafen gebraucht hat? „Jede Beziehung ist einzigartig und über die Zeit in aller Regel auch immer wieder Änderungen unterworfen. Insofern ist es wohl eine Illusion, alle Kinder immer gleich zu behandeln, auch wenn man das als Elternteil vielleicht glaubt oder sich vornimmt“, sagt Werneck.