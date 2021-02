Dennoch: Ich kann nicht aufhören zu spielen. Jede Fortnite-Runde, die manchmal nur wenige Minuten dauert, verstärkt den Impuls, es gleich noch einmal zu versuchen. Beim nächsten Mal will man länger überleben, will als Champion vom Platz gehen oder zumindest nicht schon nach wenigen Sekunden ausgelöscht sein. "Nur noch eine Runde?", fragt einer der Teamkameraden. "Aber dann ist wirklich Schluss!", antworte ich. "Okay!", sagt der Rest -und jeder weiß, dass es noch ewig so weitergehen wird. Mitgehangen, mitgefangen, denke ich mir, während in einem anderen Wohnzimmer ein Kind zu weinen beginnt.