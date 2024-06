Teamchef Ralf Rangnick vor der Fußball-EM: Ein Mann mit Visionen

Mitte April, ein Vormittag in der Lounge des noblen Palais Hansen in der Wiener Innenstadt. Nur wenige Plätze sind besetzt, ein Piano steht im Eck, ein riesiger Kristallluster hängt von der Decke, überall Blumengestecke und Wellness-Musik. Nichts hier deutet darauf hin, aber das Chaos ist nah. Das Schicksal Österreichs, also zumindest jenes der rot-weiß-roten Fußballnationalmannschaft, hängt an diesen unscheinbaren Frühlingstagen in der Schwebe. Im Saal sitzt Ralf Rangnick in einem Leder-fauteuil und tunkt einen Teebeutel in seine Porzellantasse. Seelenruhig schwenkt er ihn hin und her.

Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Seit Monaten predigt Rangnick, dass er dort als Teamchef Bäume ausreißen will. Nun aber ist er kurz vor dem Absprung. Er verhandelt mit dem großen FC Bayern. Die Deutschen bieten ihm zehn Millionen Euro Jahresgehalt, viel Einfluss und Prestige. Beim ÖFB verdient er nur einen Bruchteil, etwa 1,5 Millionen pro Jahr. Rangnick, 65, wirkt so, als würde ihn die Sache richtig reizen. „Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das mit dem ÖFB besprechen“, sagt er. Dann widmet er sich wieder seinem Tee.