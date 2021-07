Eine Autorin des US-Magazins "Vanity Fair" hat in der aktuellen Ausgabe das Liebes- und Paarungsverhalten junger Großstädter in Zeiten von Dating-Apps nachgezeichnet und ist zu dem Schluss gekommen, dass Tinder und Co. eben nicht nur zum Suchen und Finden der großen Liebe gebraucht werden, sondern Frauen und Männer immer öfter auch nach kurzen Affären suchen. Conclusio des Artikels: Bei Tinder und anderen Dating-Anwendungen geht es nur um Sex.