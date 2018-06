Die profil-Titelgeschichte: Einsamkeit - Das Lebensgefühl unserer Zeit

Einsamkeit ist zum bestimmenden Lebensgefühl unserer Gesellschaft geworden – mit unterschiedlichen Facetten: Sie kann Stress und Depressionen auslösen, aber auch als Schutzschild und Kraftquelle dienen. Anatomie einer modernen Volkskrankheit.

Auch der größte Popstar der Gegenwart kämpft mit der Einsamkeit. In dem autobiographischen Film „Five Foot Two“ blickt Stefani Joanne Angelina Germanotta alias Lady Gaga in die Kamera und offenbart sich, umschwirrt von einer Armada aus Managern, Assistenten und Stylisten: „Wenn all diese Leute gehen, bin ich allein, und zwar jede Nacht. Den ganzen Tag berühren sie mich und reden auf mich ein, und wenn sie abends weggehen, falle ich in diese totale Stille.“ Einer ihrer kraftvollsten Songs heißt „A Million Reasons to be Lonely“.

.....

Sven Gächter und Angelika Hager über die aktuelle Titelgeschichte: Einsamkeit - Das Lebensgefühl unserer Zeit. © Video: profil

Lesen Sie die Titelgeschichte von Angelika Hager in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper!