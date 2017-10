Die profil-Titelgeschichte: Sind alle Männer Tiere?

Der tiefe Fall des Harvey Weinstein hat einen weltweiten Kulturkrieg ausgelöst: Im Minutentakt werden mutmaßliche Täter geoutet, Opfer-Bekenntnisse überfluten das Netz. Warum riskieren vor allem mächtige Männer mit sexuellen Grenzüberschreitungen ihre Existenz? Und wo liegt die Demarkationslinie zwischen einem Kompliment und sexueller Belästigung?

Ein Seminar-Hotel. Die Sekretärin, kündigt ihrem Chef den nächsten Termin an. Im selben Atemzug stellt sie die Frage, ob er gestern Nacht, als sie in seinem Zimmer eingeschlafen war, „in ihr gewesen wäre“, sie hätte da nämlich so ein „eigenartiges Gefühl“. Der Chef weist die Anschuldigung anfangs empört zurück. Am Ende des Dialogs gesteht er und hat dafür auch eine Rechtfertigung: „Es war der pure Trieb.“

Christian Rainer, Angelika Hager und Sebastian Hofer über die aktuelle Titelgeschichte: Sind alle Männer Tiere? © Video: profil

