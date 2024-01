Toni Innauer: „In der Selbstüberlistung bin ich ganz gut“

Sie mussten nach einer kometenhaften Karriere den Spitzensport im Alter von nur 22 Jahren verletzungsbedingt beenden. Schafft man es überhaupt, als junger Mensch mit solchen Niederlagen umzugehen?

Toni Innauer

Nach einem fulminanten Einstieg ins Skispringen galt ich als Riesentalent. Ohne Training und mit Riesentorlaufski wurde ich Zweiter bei den österreichischen Meisterschaften. Ich gefiel mir in der Rolle, dass ich grandios bin, ohne ein Streber zu sein. Mit 14 passierte eine große Tragödie in meinem Leben: Mein bester Freund Arthur verunglückte mit nur 16 Jahren bei einem Skitraining tödlich. Zwei Tage zuvor waren wir noch miteinander im Zug gesessen: Er fuhr nach Schladming, ich nach Bischofshofen. Wegen eines Wettkampfes hat man versucht, mir seinen Tod zu verschweigen. Ich habe es aus der Zeitung erfahren und war geschockt. Arthur hatte mich immer wieder gerügt: „Toni, du hättest noch viel mehr Potenzial, du solltest nur fleißiger sein.“ Dieser Verlust war für mich ein Schlüsselerlebnis. Es wurde der Vorsatz daraus, alles zu geben – Streber hin oder her, auch egal, ob es am Ende reicht oder nicht. Ich sagte mir: Ich bin das dem Arthur schuldig. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ein Schutzengel über mich wacht. Dass ich an die Weltspitze gekommen und nicht nur Landes- oder Vereinsmeister geworden bin, hat wesentlich mit Arthur und meinem Vorsatz zur Veränderung meines Selbstbildes zu tun.

Auf der Höhe Ihrer Karriere mussten Sie wegen einer starken Verletzung eine Saison lang pausieren.

Toni Innauer

Da habe ich gelernt, die Zeit zu nutzen. Der Zwangspause etwas Positives abzugewinnen. Ich habe damals viel über meinen Sport nachgedacht, beobachtet, Sprünge im Kopf visualisiert, Tagebuch geschrieben, meinen Körper beweglich gehalten. Der Baldur (Anm.: Preiml, einstiger Nationalteamtrainer) hat mir damals geraten, ein Instrument zu lernen. Oder das Zehnfingersystem auf der Schreibmaschine, um mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Und ich kann bis heute so schnell tippen wie eine Sekretärin.

Ratgeberliteratur dominiert die Verkaufstische jeder Buchhandlung. Lesen Sie so etwas auch?

Toni Innauer

Ja, Ich bin zwar wählerisch, aber wenn ich nur ein, zwei Ansätze gefunden habe, die mich ansprechen, kommt die Lust, die auch auszuprobieren.

Aber wie gelangt man an den Punkt, an dem das theoretisch Erfasste auch dauerhaft in die Praxis umgesetzt werden kann?

Toni Innauer

Es nützt mir die Lektüre von dicken Büchern oder Internettipps zum richtigen Absprung oder Golfschlag nichts, wenn dieses Wissen für mich im Eifer des Geschehens nicht anwendbar ist und die Angst, etwas verkehrt zu machen, mich dominiert. In der Übungsphase analysiert man die Dinge systematisch mit dem Kopf, sie sind noch „bewusstseinspflichtig“ und unsicher. Durch viele Wiederholungen entstehen Automatismen, gewohnte, geölte Abläufe und das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Im Wettkampf muss ich es schaffen, meinem Gspür für die Sache zu vertrauen und das analytische Denken im Hintergrund zu parken. Sonst pfuscht der Kopf im entscheidenden Moment störend in den Ablauf. Um diese Prozesse zu erfahren, sind Sportarten wie Golf oder Tennis, aber auch das Üben an einem Musikinstrument sehr gut geeignet.

Und was mache ich, wenn diese Methode nicht funktioniert?

Toni Innauer

Oft liegt es daran, dass man einfach zu wenig oder das Falsche geübt hat, das Gelernte ist unter Druck noch nicht stabil genug. Oder man will die Dinge zu sehr kontrollieren. Ich selbst hatte Glück mit Mentoren und Begleitern wie unserem Trainer Baldur Preiml oder später, als Manager, auch dem Peter Schröcksnadel über die Schulter schauen zu dürfen. Im Spitzensport wie beim Umprogrammieren von Gewohnheiten gilt: Es braucht ein Dorf, um einen Menschen zu erziehen. Man blockiert sich, wenn man alle Veränderungsprozesse verbissen und humorlos nur mit sich selbst ausmachen will.