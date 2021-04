Rapid und die Trainerfrage: Die größten Fehler machen die Funktionäre

Tatsächlich hängt am Können des Trainers auch der Erfolg der Mannschaft. Schon oft hat sich gezeigt, was ein Trainerwechsel bewirken kann. Während der knorrige Holländer Huub Stevens mit dem deutschen Bundesliga-Verein Hoffenheim beinahe abstieg, führte ihn der innovative Jüngling Julian Nagelsmann bis in den Europacup. Oder Peter Stöger, der nach dem Abgang von Ivica Vastic mit Spielern, die davor keinen ordentlichen Angriff kreieren konnten, groß aufspielend Meister wurde. Der Fußball kann so einfach sein. Mit dem passenden Trainer an der Seitenlinie. Aber er kann auch furchtbar kompliziert und undurchschaubar wirken, mit dem falschen Mann auf der Bank. Häufige Trainerwechsel sind in Mode. Meistens gibt es gute Gründe für eine Ablöse. Oft wissen Funktionäre aber einfach nicht weiter und wollen, so sagen sie selbst, „einen neuen Impuls setzen.“ Aber was hilft Rapid jetzt weiter? Der Verein ist Siebenter. Sieben Spiele, zwei Siege.