Warum Treue maßlos überschätzt wird

Und weshalb das nicht immer schlecht ist. Die aktuelle Titelgeschichte.

Wenn der Mensch trennt, was der Herrgott zusammengefügt hat, wird es schnell hässlich. Aktuelles Anschauungsmaterial dazu bietet das österreichische Parlament, wo sich zwei schicksalshaft verbundene Partner gerade unter heftigen Trennungsschmerzen auf neue Liaisons vorbereiten. Treue ist in politischen Beziehungen möglicherweise nur noch ein Kartenhaus. Im zwischenmenschlichen Bereich dagegen gilt sie immer noch als höchstes Gut. Warum das so ist, woher der Traum von der großen, ewigen Liebe stammt und was das mit Landwirtschaft beziehungsweise dem Internet zu tun hat, haben FRANZISKA DZUGAN und SEBASTIAN HOFER in der aktuellen Titelgeschichte erkundet.

Christian Rainer und Sebastian Hofer über Treue © Video: profil.at