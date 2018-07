Acht Teams sind bei der WM in Russland noch im Rennen.

Unsere aktuellsten Informationen zur Fußball-WM in Russland finden Sie hier.

Die Achtelfinal-Phase bei der WM in Russland ist absolviert, die Viertelfinali stehen an. Wer wird Ihrer Meinung nach am Schluss den Pokal in die Höhe stemmen?