Unerfüllter Kinderwunsch: Mamacholie

Als die Schauspielerin Jennifer Aniston, 53, kürzlich in der finalen Print-Ausgabe des Kosmetikmagazins "Allure" den jahrzehntelangen Leidensweg offenbarte, den ihr Kinderwunsch ihr abverlangt hatte, erging man sich an der globalen Bassena der sozialen Medien in Wogen des Mitgefühls. Die "New York Times" hatte sich schon drei Jahre zuvor die Mühe gemacht, sämtliche Fehlermeldungen bezüglich der Schwangerschaften der "Friends"-Ikone aufzulisten: Begleitet von Fake-Schlagzeilen in Medien wie "OK!" und "InTouch" ("Endlich wird mein Traum wahr" oder "Ich könnte nicht glücklicher sein!") hätte die Schauspielerin, so rechnete die "New York Times", "seit 2013 ungefähr zwei Dutzend Babys zur Welt bringen müssen, allein das Tabloid 'OK!' vermeldete 15 Kinder, davon zwei Sets von Zwillingen."



Unter den Argusaugen der gesamten Welt mit einem unproduktiven Uterus ausgestattet zu sein, erleichtert wahrscheinlich den Prozess des Älterwerdens. Denn im Schatten der Menopause hören endlich diese Fragen auf, die von Mangel an Mitgefühl oder nur blanker Taktlosigkeit zeugen. Und die vorrangig Frauen gestellt werden, die in jene Lebensphase gleiten, in der der Sound der biologischen Uhr immer lauter wird: "Wann ist es denn so weit?!", "Du solltest dich sputen!", "Bastelt ihr eigentlich schon?" Aniston, "die bekannteste kinderlose Single-Frau der Welt" (so die "New York Times"), hatte schon 2016 in der "Huffington Post" ihrer Wut Luft gemacht: "Ich habe es einfach satt, dass der Wert einer Frau auch heute noch vor allem über ihren Kinder-und Familienstand definiert wird. Ich bin auch so ein vollständiger Mensch." In dem aktuellen Interview formulierte sie es noch drastischer: "Ich bin deswegen durch einen Haufen Shit gegangen - vor allem in meinen Dreißigern und Vierzigern. Ich war so verängstigt, so verunsichert, so nervös und hatte keine Ahnung, wer ich eigentlich war. Jetzt ist das Schiff abgefahren."