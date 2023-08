„Unser Problem ist, dass eine Mehrheit von Idioten eben nicht mehr schweigt“

Wobei es natürlich entsetzlich ist, dass man eine Zeit als Sommerloch bezeichnet, in der tatsächlich so viel atemberaubend Schlimmes passiert. Wir sind offenbar schon so daran gewöhnt, dass wir zum Beispiel die täglichen Ukraine-Kriegsmeldungen schlicht überhören.

Wir loten die Grenzen aus. Es kommt auch häufig die Frage, vor allem an Gerhard: Kann man so eine Nummer wie die Mai Ling überhaupt noch machen (ein legendärer Polt-Sketch, in dem ein Herr Grundbirner von seiner Frau erzählt, die er sich „relativ preiswert“ aus Bangkok „kommen hat lassen“, Anm.)? Ja selbstverständlich. Wenn die Fähigkeit verloren geht, das als Ironie und Satire zu erkennen, dann ist Hopfen und Malz verloren.

Nach gut zwei Dritteln dieser Tour können wir sagen, dass es schon richtig verstanden wird, was wir da machen. Kulturelle Aneignung ist ein weites Feld. Der prinzipielle Gedanke, sich nicht über andere Menschen oder Kulturen lustig zu machen, ist ja total richtig. Aber darüber hinaus hat dieses Streitfeld auch eine Grenze zum Wahnsinnigen. Wenn etwa eine Band von einem Festival ausgeladen wird, weil sie als weiße Europäer angeblich ein Didgeridoo benutzten, was sich im Nachhinein als Teil eines Abflussrohrs entpuppte, dann ist diese Grenze erreicht. Wir gehen in unserem Programm häufig zu weit, aber können uns nicht dazu durchringen, das als Aneignung zu bezeichnen. Eine Zumutung ist es in jedem Fall.

Warum wird die Ironie denn nicht mehr so gut erkannt?

Polt

Darüber denke ich immer noch nach. Ich bin ja nicht in der Lage, die heutige Zeit oder auch die Jugend zu verstehen. Das ist mir zu groß. Ich kann nur vergleichen: Wie bin ich damals groß geworden? Ich sehe, wie die Kinder heute von ihren Eltern überbehütet und ständig reguliert werden. Ein vollkommen anderes Erziehungsmodell als damals. Jetzt gilt natürlich klar: Bei uns war es weder besser noch schlechter. Aber eine Gaudi war da. Und ich fürchte, dass vieles, was heute für wichtig gehalten wird, nicht mehr Gaudi erzeugt.

Well

Die Humorfähigkeit scheint verloren zu gehen. Wir drei verstehen uns ja gerade auf der Humorebene, das ist letztlich auch, was uns zusammenführt.

Campino

Du hast heute gerade in der Comedy-Szene eine ganze Menge Leute, die sich richtig spalten über die Frage: Was geht, was geht nicht? Gesellschaftlich hat das politisch Korrekte einerseits eine Schärfe bekommen, gleichzeitig gibt es einen extremen Gegenpol, zum Beispiel bei einigen Leuten in der Rap-Szene, die radikal rückständig sind in ihren Texten und in den Rollenmodellen, die sie leben. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in zwei extreme Richtungen, die jeweils die Meinung der anderen nicht zuassen. Damit sind wir in einer delikaten Phase, in der selbst Humor zum Streitpunkt werden kann. Er besteht ja zum großen Teil darin, dass man über etwas Unerhörtes oder Unerwartetes lacht. Im sogeannten normalen, geradliniegen Leben gibt es nicht viel zu lachen.

Wobei die Grenze, die Sie da ausloten, letztlich im Publikum gezogen wird: Der Kipppunkt von der Satire in die Verhöhnung liegt tendenziell bei denen, die einen Witz verstehen oder nicht – weniger bei denen, die ihn machen.

Campino

Klar geht es immer darum, wer ist der Absender und wer ist der Adressat? Das wird unheimlich oft ignoriert. Wenn im Fernsehen ein eigentlich harmloser Witz über eine Minderheit gemacht wird, hat der am nächsten Tag vielleicht bei den gemeinsten Leuten die Runde gemacht, und dann kriegt dieser Witz eine ganz andere Note. Diese Gefahr besteht, deswegen sollte man sich immer wohl überlegen, wann man welchen Witz reißt.

Polt

Wenn ich an einen Humor denke, der mich sehr beeinflusst hat, etwa der von Totò oder Karl Valentin, dann waren das Menschen, die in Zeiten groß geworden sind, in denen es nichts zu fressen gab. Da wird unter Umständen auch der Protagonist selbst zum Dieb, und das Publikum hält zu ihm, auch wenn es nicht legal ist, was er macht. Die Menschen waren bereit, auch das Unrecht mitzutragen, weil der sympathisch war – weil sie sich damit identifiziert haben. Und wenn er besonders raffiniert war, dann haben sie gesagt: Ja, so muss man das machen. Es ist also immer die Frage: Wer folgt dir, und wie kannst du Menschen anzünden, dass sie mit dir mitgehen? Das ist gefährlich, weil du sie auch in eine Richtung bewegen kannst, die nicht mehr sympathisch ist.

Well

So genau lässt sich das aber nicht dirigieren. Wenn du im Bierzelt auf dem Land spielst, dann sitzt da der Querschnitt der Bevölkerung drin, und natürlich gibt es da auch die, die genau an der falschen Stelle Bravo schreien. Wir haben das auch schon erlebt, dass wir gedacht haben, die checken es aber gar nicht. Als wir Biermösl Blosn in den siebziger Jahren angefangen haben, sind die Leute bei einem Landler aufgestanden und gegangen, weil sie damit eine volkstümliche Musik und den Musikantenstadl in Verbindung gebracht haben.

Campino

Während der Tour haben wir im Bus öfter darüber geredet, warum die Katholiken und Konservativen offensichtlich lieber lachen als die Protestanten und die streng Linksliberalen. Die tun sich oft mit Witzen schwer. Die anderen sind oft unkorrekter, nehmen sich das raus. Denen kannst du aber auch ins Gesicht sagen, was du von ihnen hältst, und sie sagen: Jawoi, hast recht, samma wieder guat. Unglaublich eigentlich.

Der bayrische Dialekt ist aber auch ein gutes Werkzeug, um eigentlich Unsagbares zu thematisieren – wenn Gerhard Polt „Saupreiss“ sagt, ist das in erster Linie lustig und erst zweitens eine Beleidigung.

Polt

Ja, genau. Bei der Sprache haben die Bayern und auch die Österreicher ein unglaubliches Instrumentarium zur Verfügung, in dem die Tonalität eine ganz große Rolle spielt. Vom Chinesischen heißt es oft, dass weniger die Grammatik als der Ton die Bedeutung trägt. Das spielt auch in diesen Dialekten eine Rolle. Aber diese Feinheiten musst du kennen und beherrschen.

Campino

Der Begriff „Sauhund“ kann, je nach Betonung, sehr respektvoll sein oder eine totale Beleidigung. Da spielt jede Nuance eine Rolle.