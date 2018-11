unten: Erfahrungen mit sozialer Abwertung

#unten ist auch sich selbst nach einem Aufstieg immer noch fehl am Platz zu fühlen, manchmal ein Leben lang, immer auf der Hut wann sie eine "enttarnen".



Gleichzeitig dann linke Leutchen hier, die einer alles an Erfahrung absprechen was man gemacht hat, "geht dir ja jetzt gut" https://t.co/HeuAOIIjXN