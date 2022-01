Wannseekonferenz: „Bezüglich der Judenfrage ist der Führer entschlossen“

Der Einladungsort zeugte von elitärem Geschmack und Wohlstand. Ursprünglich war das Treffen, das dann am 20. Jänner 1942 um 12 Uhr mittags tatsächlich stattfand und nach den späteren Erinnerungen des Teilnehmers Adolf Eichmann nicht länger als eineinhalb Stunden dauerte, am 9. Dezember in der Interpol-Dienststelle am Kleinen Wannsee nahe Berlin geplant gewesen. Dass „die Besprechung mit anschließendem Frühstück“, wie es in der zweiten Einladung hieß, erst sechs Wochen nach dem ursprünglichen Termin in der ehemaligen Villa Minoux am Großen Wannsee abgehalten wurde, hatte mehrere Gründe. Der Einladende Reinhard Heydrich, damals mit gerade einmal 38 Jahren einer der mächtigsten Aufsteiger des NS-Regimes, wollte mit diesem Treffen seine Vormachtstellung bei der sogenannten „Endlösung“ von diversen anderen Ressorts und Leitstellen abgesegnet sehen.

Heydrich, früher oft verspottet wegen seiner hohen Stimme, besaß eine Machtfülle, die für sein Alter einzigartig war: Er war Leiter des Reichssicherheitshauptamts (RSHA), der wirkungsreichen Terrorzentrale gegen „rassische und politische Gegner“, amtierte als Hitlers Stellvertreter im Protektorat Böhmen und Mähren, wo Todesurteile zu seinem Alltag gehörten, und war aufgrund seiner brutalen Effizienz beim RSHA auch zum Chefbeauftragten für die „Endlösung der Judenfrage“ avanciert. In der „Judenfrage“ stand Heydrich in gewisser Rivalität zu seinem Vorgesetzten, dem „Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ Heinrich Himmler, wie der Historiker und Himmler-Biograf Peter Longerich in seinem Buch „Wannseekonferenz“ schlüssig dokumentierte.



Abgesehen von internen Machtkämpfen, die Heydrich mit der Einberufung der Konferenz ausräumen wollte, hatten die eskalierenden Kriegsereignisse im Winter 1941/1942 zu einem „allgemeinen Radikalisierungsschub in der Judenfrage“ (Longerich) geführt. Schon mit Oktober 1941 war die Auswanderung endgültig verboten worden. Mit dem Beginn der sowjetischen Gegenoffensive, dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour und der deutschen Kriegserklärung an die USA am 11. Dezember 1941 war der Krieg zum Weltkrieg geworden. Die davor angedachte Strategie, die jüdische Bevölkerung als Druckmittel gegen die Amerikaner zu benutzen, hatte nicht gefruchtet. Reichspropagandaminister Joseph Goebbels notierte in seinem Tagebuch nach einer Besprechung mit Hitler: „Bezüglich der Judenfrage ist der Führer entschlossen, reinen Tisch zu machen. Er hat den Juden prophezeit, dass, wenn sie noch einmal einen Weltkrieg herbeiführen würden, sie dabei ihre Vernichtung erleben würden. Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muss die notwendige Folge sein. Diese Frage ist ohne jede Sentimentalität zu betrachten. Wir sind nicht dazu da, Mitleid mit den Juden, sondern nur Mitleid mit unserem deutschen Volk zu haben.“