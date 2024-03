Warum alle wissen wollen, wo Prinzessin Kate ist

Das Internet braucht nicht viel, um sich ordentlich in etwas hineinzusteigern. Vor kurzem redeten noch alle über eine gescheiterte Willy-Wonka-Ausstellung in Glasgow – mit einem KI-Foto hatte man bei der Bewerbung der Veranstaltung etwas nachgeholfen – keine zwei Wochen später liegt der Fokus auf Prinzessin Catherine, früher Kate Middleton. Wir bleiben also im Vereinigten Königreich und auf Umwegen auch bei einem manipulierten Bild. Aber von vorne.

Am 25. Dezember 2023 sieht die Öffentlichkeit Prinzessin Kate das letzte Mal. Sie besucht zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William und ihren drei Kindern den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Im neuen Jahr gibt der Palast bekannt, dass sich Kate einer geplanten Operation „im Bauchraum“ unterzogen habe. Genaue Details zum Eingriff gibt es keine, es sei jedenfalls kein Krebs, alles wäre gut verlaufen und Kate würde sich bis Ostern zurückziehen und erholen. Um die anhaltenden Spekulationen zu entkräften – „Ist mit Kate alles in Ordnung?“ – veröffentlichte der Palast diese Woche, passend zum britischen Muttertag, ein Foto der Prinzessin zusammen mit ihren Kindern auf Social Media. „Vielen Dank für eure freundlichen Wünsche und eure anhaltende Unterstützung in den letzten zwei Monaten. Ich wünsche allen einen schönen Muttertag. C“, steht in der Bildbeschreibung, fotografiert habe laut Bildtext Prinz William. Die Botschaft: Alles ist gut.

Nun, wirklich aufgegangen ist dieser Plan nicht. Wegen Manipulationsverdacht zogen mehrere internationale Bildagenturen das Foto zurück. „Bei näherer Betrachtung scheint es, dass die Quelle das Bild in einer Weise manipuliert hatte, die nicht den Fotostandards von AP entsprach. Das Foto zeigt beispielsweise eine Inkonsistenz in der Ausrichtung der linken Hand von Prinzessin Charlotte“, heißt es unter anderem in einer Stellungnahme der Nachrichten- und Presseagentur Associated Press (AP). Mittlerweile räumte der Palast „kleinere Anpassungen“ ein, auf Twitter entschuldigte sich Kate persönlich: „Wie viele Amateurfotografen experimentiere ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat. Ich hoffe, dass alle Feiernden einen sehr schönen Muttertag hatten. C“. Das Originalfoto veröffentlicht der Palast jedoch nicht.