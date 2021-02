profil: Sie leben im Münchner Glockenbachviertel, einem beliebten Zufluchtsort der Bioladen-Bohème. Stimmt der Vorwurf, das linksalternative Bürgertum habe es sich in seiner Wohlfühlblase zu gemütlich gemacht? Hacke: Natürlich ist es ein Problem, dass viele Leute nur noch in ihren Bezugsräumen leben und von der Außenwelt nicht mehr sehr viel mitbekommen. Das gilt aber nicht nur für Linksalternative, sondern auch für die Rechten, die sich auf Facebook mit Lügen berieseln lassen. Jeder Mensch lebt notgedrungen in einer Blase. Seine Kontaktmöglichkeiten sind nicht unendlich. Das ist im Grunde auch kein Problem. Es kommt nur darauf an, dass man es weiß. profil: Nur haben sich die Menschen in den Glockenbachvierteln dieser Welt über die Jahre doch ein gewisses moralisches Überlegenheitsgefühl antrainiert. Hacke: Ich weiß gar nicht so genau, was diese Leute denken. Aber es stimmt, es gibt ein Milieu, das andere Leute von oben beurteilt, ohne deren Lebenswirklichkeit zu kennen. Das sind dann Menschen, die alle Flüchtlinge herzlich willkommen heißen, ihre Kinder aber in eine Schule mit niedrigem Ausländeranteil schicken. Bei mir im Viertel gibt es Kinder, die mit dem Schulbus jeden Morgen zur Privatschule an den Starnberger See gefahren werden. Das ist dann schon ein wenig absurd.